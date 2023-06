Un 3e album à la fois introspectif et rassembleur pour Marie Onile - Claudia Collard : Culture Musique

Marie Onile vient de lancer son 3e album, Les mots, l’élan et la chance. Marie Onile vient de lancer son 3e album, Les mots, l’élan et la chance.

Pour son troisième album, Les mots, l’élan et la chance, Marie Onile, partage son vécu dans une musicalité qui lui ressemble. «J’ai vraiment trouvé mon filon, ma signature propre. C’est un album plus introspectif que les deux précédents, tout en étant quand même rassembleur. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui vont s’identifier aux chansons.»

Lors de l’entrevue, l’autrice-compositrice-interprète originaire de Lac-Mégantic se préparait au lancement montréalais de son nouvel album, qui s’est déroulé le 31 mai au Verre Bouteille. «Je suis stressée. Je suis quelqu’un de très anxieux, j’ai le souci du détail. Mais j’ai vraiment hâte!»





Pour Marie Onile, un troisième album c’est beaucoup de pression. «Au premier album, tout peut être pardonné si on veut, tu ne te connais pas encore à 100%... Au deuxième ça va quand même bien, tu montres une nouvelle image de toi et tout ça… Mais le troisième, c’est une confirmation de qui tu es, vers où tu t’en vas. J’en parle à d’autres artistes et on est tous un peu dans ce mindset.» Inspirées par la pandémie, les 10 chansons de l’album sont autant de réflexions de l’artiste. «J’ai eu beaucoup le temps de penser, de faire le tour de moi-même.»





L’élan, les mots et la chance comporte à la fois des pièces très enrobées musicalement et d’autres complètement épurées. «J’aime quand un album est dynamique, que les chansons ne se ressemblent pas. C’est tout à fait voulu ces différences, même s’il y a une ligne directrice entre les chansons. C’est pourquoi j’aime le format album plutôt que single, avoir cette vision large avec les variations dans le rythme et les arrangements, pour que ce soit agréable et surprenant.»





Marie Onile avoue avoir de la difficulté à définir précisément son style. «Je dirais que c’est très pop rock avec une touche progressive; des chansons sont déconstruites, le refrain n’est jamais le même, les couplets non plus… Et toujours très pianistique; je m’amuse beaucoup avec le piano», décrit celle dont la voix change entre les morceaux. «Oui j’ai expérimenté beaucoup ma voix, justement pour varier entre les chansons. Elles ont été enregistrées à différents moments de la journée. Dont le matin, où ma voix n’était pas réchauffée du tout; elle était enrouée mais ça lui donne un grain plus rauque que j’aime vraiment beaucoup.»





Parmi les vidéos du nouvel album, celles de Café la lune et Est-ce qu’on se connait sont issues d’une collaboration avec son père, Charles Rodrigue . Artiste en art visuel résidant à Lac-Mégantic, il a conçu les dessins, elle ayant assuré le montage et les paroles. On peut visionner ces vidéos sur la chaîne YouTube de Marie Onile (voir ci-bas).





La population d’ici aura l’occasion de voir et entendre Marie Onile le soir du 6 juillet à compter de 19h, puisqu’elle présentera les chansons de son nouvel album lors d’un spectacle donné au parc des Vétérans, dans le cadre des commémorations du 10e anniversaire de la tragédie.