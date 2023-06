Ciel étoilé en vedette du nouveau piano public - Claudia Collard : Culture

Martin Depelteau et Tom Quigley en sont aux dernières notes de finalisation du nouveau piano public, qui sera inauguré ce dimanche 18 juin.

Un nouveau piano public fera bientôt son apparition devant la gare, sous le pavillon du microréseau, et ce pour toute la saison estivale. D’ici son inauguration, ce dimanche 18 juin, Tom Quigley et l’artiste Martin Depelteau en sont à leurs dernières notes de finalisation.

Concrétisée l’an dernier par la Commission des arts de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic, l’idée de mettre deux pianos à la disposition du public a connu une grande popularité. Comme «le piano de la diversité» (remis en valeur en 2017 par des élèves de la classe ressource sous l’égide de l’enseignant en arts plastiques René Simard) ne peut plus demeurer à l’extérieur, un nouvel instrument prendra place aux côtés de celui revalorisé par l’artiste Ida Rivard.





Une heureuse rencontre entre Tom Quigley, musicien bien connu ici en plus de s’être spécialisé en accordage et réparation de pianos, et Martin Dépelteau a donné lieu à la concrétisation du nouveau projet. «Martin demeure à quelques maisons de chez moi; je suis allé chez lui pour accorder son piano et lorsque j’ai vu ses toiles, je lui est tout de suite proposé de peindre le futur piano public». Idée que l’artiste a tout de suite acceptée.





Établi depuis deux ans à Lac-Mégantic, Martin Depelteau peint pratiquement à temps plein depuis sa retraite. Un art, qui plus est, l’aide à contrer ses tremblements dus à la maladie de Parkinson. «Sachant que j’avais carte blanche, j’ai décidé de m’inspirer du ciel étoilé de Van Gogh, qui est un de mes artistes préférés, et de ma vision de Lac-Mégantic». Résultat, un parc des Vétérans serti d’une somptueuse voûte céleste, où chevreuils et musiciens se côtoient en parfaite harmonie. De discrètes touches de peinture phosphorescente permettent d’illuminer le piano une fois la nuit tombée.





L’artiste a aussi choisi de conserver une partie du bois d’origine, faisant l’esthétique du piano vieux de 113 ans, déniché à Saint-Georges par Tom Quigley, après trois mois de recherche. «Ça prend un piano extrêmement solide et les meilleurs sont ceux fabriqués dans les années 1910-1920. Cinq pianos sur 100 qui sont en vente sur Marketplace entrent dans ces critères. Comme je cherchais un instrument qui ne soit pas trop loin d’ici, ça été assez long à trouver», partage Tom.





Bientôt déménagé, le nouveau piano public sera inauguré ce dimanche 18 juin à midi, avec des interprétations de Manon Boucard et de ses élèves, du pianiste méganticois Michel Fortin… et de toute autre personne désireuse de partager son talent.