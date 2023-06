L’héritage du fonds de relance - Rémi Tremblay : Actualités Économie

La SADC région de Mégantic a réuni les membres de son conseil d’administration, ses partenaires et des bénéficiaires du Fonds pour les infrastructures communautaires au Musi-Café, le 6 juin.

Les fonds totalisant 5 M$ confiés à la Société d’aide économique de la collectivité (SADC) de la région de Mégantic par Développement économique Canada, pour le rétablissement économique et social de Lac-Mégantic, «ont fait une grande différence dans la vitalité économique et sociale de Lac-Mégantic», conclut son président Sébastien Marchand, au moment de fermer les livres sur l’entente conclue en 2014 avec le gouvernement fédéral.

Le bilan que la SADC a tracé le 6 juin en présence de différents partenaires, au Musi-Café, fait état d’un total de 80 entreprises qui ont reçu de l’aide financière sous forme de prêt pour soutenir leur démarrage, leur développement ou le transfert dans le cadre d’une relève entrepreneuriale, pour un total se chiffrant à 5,5 M$. Grâce au Fonds pour les infrastructures communautaires, c’est un total de 1 645 586$ répartis entre 17 projets que la SADC a pu soutenir.





Des exemples de réalisations : une patinoire de deck hockey et une salle de spectacles à la Polyvalente Montignac; l’ajout de terrains de volleyball de plage homologués pour la compétition provinciale derrière le Centre sportif Mégantic, l’amélioration du terrain de baseball, la mise en lumière de l’église Ste-Agnès et la restauration de son vitrail, de même qu’une contribution à la salle communautaire du projet Le Chevalier bientôt en voie de réalisation.





«Il y a dix ans, presque jour pour jour on vivait cette nuit-là ensemble, mais on a aussi eu à se relever ensemble après ça. Et je pense que la SADC a été un acteur très important, essentiel dans le rétablissement», a tenu à partager la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, soulignant l’ouverture du gouvernement fédéral dans l’attribution des fonds. «Le gouvernement du Canada a toujours eu une grande agilité à respecter la volonté du milieu sans nous encarcaner dans des petites cases trop compliquées. Ils ont su écouter les besoins de la communauté et rester à proximité en donnant mandat à des gens proches du terrain pour gérer ces fonds-là.»





Mme Morin a souligné l’impact de l’aide fédérale «au niveau du loisir, de la culture, de la communauté en soi, de la mise en valeur du patrimoine. On a perdu tout le patrimoine bâti qui nous restait, alors de mettre en valeur l’église Ste-Agnès, je pense que ça faisait énormément de sens. Les projets étaient non seulement adressés aux jeunes, mais également aux gens de tous les âges, donc des projets inclusifs qui ont su faire la différence dans l’ensemble des tranches d’âges et ainsi agir sur le rétablissement, au sens où cela a agi sur le sentiment d’appartenance des citoyens.»





Si l’Initiative de rétablissement économique de Lac-Mégantic est aujourd’hui complétée, la SADC région de Mégantic n’en poursuit pas moins sa mission dans la vitalité économique de l’ensemble de la région, avec un fonds privé bien à elle, constitué des remboursements de prêts par les entreprises bénéficiaires.





Son directeur général, Marc Cantin, parle de plus de 3 M$ d’argent privé, qui ne sera plus considéré dans le cumul des aides gouvernementales. «C’est un héritage, et probablement le seul qui reste de ces argents-là, maintenant sous contrôle local. C’est un actif. On va pouvoir continuer de répondre aux besoins de la région et d’injecter de l’argent dans des projets.» (