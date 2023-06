Voyage autour du globe au camp de jour de l’OTJ - Claudia Collard : Actualités Société

Roxanne Perreault, Emmy Boulanger, Anabelle Poisson-Grégoire, Saskia Paré et Elliot Fortin.

Pour l’été 2023, c’est un voyage autour du monde qui est proposé aux enfants du camp de jour de Lac-Mégantic. Quelque 200 passagers traverseront le globe à compter d'aujourd'hui, le 26 juin, jusqu’au 17 août, en compagnie de la vingtaine de membres composant les équipes d’animation et de coordination. Un pays par semaine à découvrir, à travers les activités qui se dérouleront sur les sites du CSM et de l’OTJ.

À la barre du camp, la coordonnatrice Emmy Boulanger. «En lien avec notre thématique de cette année, on a choisi des pays ayant différentes particularités, comme le climat, pour toucher un peu à tout», partage-t-elle.





Aux côtés d’Emmy, les coordonnateurs adjoints Roxanne Perreault et Elliot Fortin ainsi que la coordonnatrice plage Saskia Paré. Tous les quatre disposent d’une solide expérience en animation auprès des enfants et la plupart aspirent à une carrière dans l’enseignement.





Implantée l’an dernier, la formule hybride revient cet été. Les lundis, mercredis et vendredis au CSM; les mardis et jeudis, un autobus fera la navette jusqu’à l’OTJ. Un horaire flexible, selon la température, communique Annabelle Poisson-Grégoire, chef de division tourisme, culture et communauté pour la Ville de Lac-Mégantic. «La formule est très appréciée. On ne peut plus loger 200 enfants à l’intérieur du bâtiment de l’OTJ s’il pleut. Au CSM, on a plusieurs plateaux à l’intérieur mais aussi la nature; un sentier a même été aménagé en forêt. On a aussi l’Espace jeunesse et le parc des Vétérans à proximité. Avec le lac à l’OTJ quand il faut beau, c’est le meilleur des deux mondes.»





Au chapitre des activités, des mini-ateliers pour tous sous l’égide d’un moniteur différent chaque jour, le retour des grands jeux -mis sur pause durant la pandémie- et la visite d’animateurs pour des ateliers d’archéologie. Sans compter la visite de la nouvelle caserne des pompiers.





Populaires, les cours de natation, qui seront donnés tant à la piscine du CSM qu’au lac, affichent complet, tout comme le nombre d’inscriptions au camp de jour, limité à 200. Ne reste plus qu’aux jeunes participants à profiter de l’été!