Médiation: demande rejetée par Trudeau - Rémi Tremblay : Actualités Sécurité ferroviaire Tragédie à Lac-Mégantic

Les groupes de soutien à la Coalition ont reçu une réponse directe du premier ministre Justin Trudeau. Non à la médiation et à une enquête publique indépendante. Se trouvaient là des représentants de la Rail Safety Campaign de Chicago, du Groupe Prospérité sans pétrole, du Regroupement vigilance hydrocarbures du Québec, le président du Syndicat du Rail américain Fritx Carl Edler et d’autres supporteurs provenant du Québec, du Canada et des États-Unis.

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic souhaitait profiter de la présence du premier ministre Justin Trudeau à Lac-Mégantic, lors des commémorations, pour lui adresser la demande d’un médiateur dans le dossier controversé de la voie de contournement ferroviaire.

Redirigée par la journaliste Chantal Rivest de Radio-Canada qui recevait le premier ministre en entrevue, à quelques mètres à peine des manifestants, la réponse a été claire: «Le PM l’a rejetée sans discussion tout comme notre énième demande d’enquête publique sur la tragédie», souligne le porte-parole de la Coalition, Robert Bellefleur.





«Ce projet divise davantage les populations de la région immédiate de Lac-Mégantic, plutôt que de favoriser la guérison sociale tant espérée de toute la communauté locale et régionale, lui adressait M. Bellefleur. «Il vous faut remettre ce projet de voie de contournement sur les rais de guérison et de la cohésion sociale et non sur ceux de l’affrontement et du conflit social qu’il a provoqués jusqu’à maintenant. Il vous faut aussi agir vite avant que la voie juridique soit empruntée et qu’elle paralyse le dossier encore pour de longues années. Ne laissez surtout pas ce projet de voie de contournement conflictuel et mal géré assombrir notre futur collectif pour des générations à venir.»