Des tableaux aux couleurs de l’amour - Claudia Collard : Culture Arts visuels

Sylvie Maheux, en préparation pour sa prochaine exposition.

Les toiles de Sylvie Maheux sont guidées par l’amour. Celui qu’elle porte pour ses proches et pour cette vie qu’elle embrasse avec passion. La population aura l’opportunité de côtoyer la résultante d’intenses moments de créativité avec son exposition La Vie en Rose, présentée du 25 au 28 août à la Maison culturelle Laurier-Gauthier de Piopolis.

Lorsqu’elle parle de ses tableaux, Sylvie aborde du même coup le triomphe de la vie et de l’amour de soi. Dans les derniers mois, une dure épreuve a eu raison de son énergie créatrice. «Lorsque j’ai été approchée pour l’exposition, c’est comme si la vie m’envoyait un signe. Face à tous les sentiments négatifs que j’ai vécus, j’ai décidé de faire quelque chose de beau, de me remettre à produire et d’émettre de l’amour à travers mes toiles», partage-t-elle.





Ses grands formats mettent en vedette des visages, dont les yeux sont le reflet d’une grande sensibilité, de la force et la fragilité de l’artiste, qui rêve, imagine, aime. Qui accorde une grande importance aux relations authentiques. Qui a cherché et trouvé la paix, dans son cœur et autour d’elle, ne cessant de croire en un monde meilleur. Ses toiles signées Vivi portent souvent le rouge de la passion, se colorant à l’occasion de mauve pour le mystère, de jaune pour la lumière, de vert pour la liberté.





«L’amour c’est plus fort que la haine, plus fort que la guerre. Alors je vais vers l’amour, vers les couleurs. C’est ce qui me porte quand je crée.»





Le vernissage de l’exposition La Vie en Rose aura lieu le vendredi 25 août, 17h, en présence de l’artiste. Par la suite, la Maison culturelle Laurier-Gauthier (située au 462, rue Principale, à Piopolis) présentera les toiles de Sylvie Maheux du 26 au 28 août entre 10h et 16h.