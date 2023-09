Agréable soirée avec Les sœurs Boulay - Rémi Tremblay : Culture Musique

Les sœurs Boulay, un duo harmonieusement complice sur la scène de l’église de Piopolis.

Les sœurs Mélanie et Stéphanie Boulay ont beaucoup vécu en dix ans de carrière, depuis la parution de leur premier album «Le poids des confettis» enregistré au Studio Wild de Saint-Zénon, dans la région de Lanaudière. L’église de Piopolis, en ce soir du 9 septembre, était l’endroit le plus désigné pour des confessions intimistes. Les deux chanteuses devenues sages n’ont pas été épargnées par la Barbie mania et rêvent un jour de rencontrer Taylor Swift.

Leur spectacle «Échapper à la nuit», titre de leur quatrième album et d’une tournée qui les amènera le 13 octobre, un vendredi, au Grand Théâtre de Québec, révèle au public deux grandes mélancoliques entraînantes, harmonieusement liées dans leur vie comme sur scène, et qui échangent entre elles sans pudeur, comme si l’oreille du spectateur savait accueillir les confidences et se montrer discrète.





Le public nombreux a bien répondu, réservant des applaudissements nourris après chaque chanson, certaines extraites de leur dernier album, d’autres parmi leurs succès, et également des traductions de pièces américaines, dans une salve de 75 minutes de spectacle sans intermission. Un duo plus électro, au sortir d’une pause qui aura duré trois ans, bien entouré des musiciens Camille Gélinas au clavier, Charles Blondeau à la guitare et Marc-André Laroque à la batterie.