Les bienfaits de la créativité chez les aînés - Claudia Collard : Culture

Les ateliers de Culture aux ainés ont permis aux participants d’explorer leur créativité.

Un an après son lancement, le projet Culture aux ainés du Granit a permis de rejoindre plusieurs résidants vivant en RPA et en HLM à travers une multitude d’activités créatives. Une belle occasion de rassemblement, permettant de vivre le moment présent et du même coup sortir de l’isolement.

C’est ce que transmet Gilles Matte, agent de développement pour la table de concertation des personnes aînées du Granit, qui siège au sein du comité de pilotage, entité multisectoriorielle chargée du projet.





«On a opté pour l’approche de la médiation culturelle, à la fois inclusive et adaptée, pour que ça fasse vivre une expérience positive aux participants, à travers des ateliers de musique, peinture, expression corporelle, cahier créatif… Ces activités ont apporté le sourire. En retournant plusieurs fois aux mêmes endroits, on a pu créer une relation de confiance», partage M. Matte, soulignant que ces ateliers ont aussi été l’occasion pour plusieurs personnes de se remémorer d’heureux souvenirs d’une époque où elles consacraient du temps à la création.





Dans les prochains mois, le comité de pilotage compte solliciter l’apport des ainés autonomes dans les municipalités du territoire granitois. «On prévoit impliquer les aînés à différents niveaux dans l’organisation des activités. Toujours selon une approche inclusive, adaptée et accessible, afin de permettre à tous d’y adhérer. Ce n’est pas le résultat qui est valorisé mais plutôt le processus», partage Gilles Matte.





Aux Journées de la Culture

Une activité créative sera proposée par Culture aux aînés, le vendredi 29 septembre, dans le cadre des Journées de la Culture. Entre 13h30 et 16h, Nicole Matton proposera la découverte du kasàla, via un atelier d’écriture, puis Véronique Pépin permettra aux participants de s’initier à l’art postal. Pour de plus amples informations, on peut contacter Gilles Matte au 819 554-6298.