Lancement de travaux majeurs à Lac-Drolet - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

Joannie Poirier, directrice générale de la municipalité, Sébastien Gaudry, ingénieur en structure chez Bigis Experts Conseisl, François Jacques, député, Michel Ouellet, maire, André Gagné, architecte chez AG architecte, Michel Gosselin, ingénieur en mécanique du bâtiment chez Nixo Experts-Conseils, Marie-Pascal Bélanger de Construction R. Bélanger et Marco Turcotte, officier du service incendie. (Photo Rémi Tremblay) En conversation dans la caserne actuelle, le député François Jacques et l’officier Marco Turcotte. (Photo Rémi Tremblay)

La municipalité de Lac-Drolet a officiellement lancé, le 15 novembre, le chantier d’agrandissement du bâtiment qui regroupera le garage municipal et la caserne de pompiers, au 713, rue Principale. Estimés à 1 782 000$, les travaux bénéficient d’une aide gouvernementale à hauteur de 1 227 100$. L’entrepreneur général, Constructions R. Bélanger de Lac-Mégantic, prévoit être en mesure de livrer le projet pour l’automne 2024.

Selon les plans sur lesquels ont travaillé le bureau d’AG architecte, les firmes d’ingénieurs Nixo Experts-Conseils et Bigis Experts Conseils, le bâtiment disposera d’une superficie de 978 mètres carrés. La caserne de pompiers sera réaménagée pour permettre l’ajout d’une salle de décontamination, des stations de remplissage d’oxygène et de lavage de l’équipement, d’un vestiaire fermé et une salle de conférence.





Le garage municipal sera agrandi pour gagner près de 200 mètres carrés, de manière à créer l’espace nécessaire pour l’aménagement d’un puits mécanique adapté et de deux baies d’entretien des véhicules incluant deux portes de garage.





La subvention gouvernementale provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. «Le bâtiment qui regroupe la caserne de pompiers et le garage municipal ne répondait plus aux besoins de la Municipalité. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne Lac-Drolet dans des travaux attendus qui permettront de créer des espaces essentiels et d’installer des équipements adaptés tout en assurant la sécurité des pompières et des pompiers», a adressé le député de Mégantic, lors d’une courte cérémonie de première pelletée de terre.





«Notre projet a vu le jour lorsque nous avons procédé à l’acquisition de notre nouveau camion incendie autopompe. Notre caserne actuelle est très restreinte et il était impossible de loger le nouveau véhicule», d’ajouter le maire de Lac-Drolet, Michel Ouellet. Plusieurs travaux devenaient nécessaires pour la mise aux normes de la caserne. «Notre projet consiste à libérer l’espace garage, à côté de la caserne et de réaménager l’espace pour la dédier au service d’incendie. Nous ajouterons une troisième porte pour que chacun de nos véhicules d’urgence puisse avoir sa porte distincte.





Officier du service d’incendie de Lac-Drolet, Marco Turcotte dirige une équipe de 14 pompiers volontaires, qui travaillent conjointement avec les neuf collègues de la municipalité voisine, Audet.