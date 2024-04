Jade Gosselin s’illustre au Défi OSEntrependre - : Culture Littérature

Jade Gosselin sera à la finale régionale estrienne du Défi OSEntreprendre. (Photo Archives l'Écho)

Jade Gosselin, du Campus Lac-Mégantic, représentera le Cégep Beauce-Appalaches à la finale estrienne du Défi OSEntreprendre, grâce à son roman Sarah Burns - L’agence, œuvre de fiction où des personnages adolescents recrutés par une agence secrète vivent une double vie et doivent combattre d’un côté, les plus grands criminels du monde, et de l’autre, les drames de l’adolescence.

«Le but de cette série est de ramener le goût de la lecture aux adolescentes et adolescents. J’ai choisi ce groupe d’âge en particulier puisque c’est à l’adolescence que beaucoup perdent l’envie de lire », partage la lauréate, étudiante en Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains.