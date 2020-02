À la suite de l’adoption du projet de loi 40 la fin de semaine dernière, les trois comités de parents francophones de l’Estrie remercient le travail, l’implication et le dévouement de tous nos commissaires. Sans leur présence dans nos écoles et sur le terrain, plusieurs projets n’auraient pas connu les mêmes succès, la réussite de nos jeunes étant au cœur de leurs décisions et de leurs priorités. Encore une fois, messieurs et mesdames les commissaires, un gros merci.



Dans la même foulée, les comités de parents de l’Estrie répondent présents et offrent toute leur collaboration et leur aide pour la transition. Nous voulons assurer aux parents membres des conseils d’établissement et à tous les parents, que nous serons là pour les écouter et répondre à leurs inquiétudes dans la mesure de nos connaissances et pouvoirs. Nous souhaitons que la transition d’un conseil des commissaires vers un conseil d’administration se fasse de la façon la plus harmonieuse possible.

Les comités de parents de l’Estrie sont conscients que le mode de gouvernance scolaire actuel nécessite certains ajustements, et ce, afin de permettre une meilleure gestion de notre système d’éducation public. Cependant, il ne faut surtout pas oublier de mettre le bien-être et la réussite de tous nos jeunes en priorité. Nous gardons en tête que notre objectif ultime est de travailler pour la réussite du plus grand nombre d’élèves.

À tous les parents, si vous avez des inquiétudes et des questions, vous pouvez en tout temps contacter votre comité de parents respectif et nous nous ferons un plaisir de vous guider et de vous aider dans la mesure de nos moyens.

Les comités de parents des centres de service scolaires des Hauts-Cantons, de la Région-de-Sherbrooke et des Sommets sont le pivot de la participation parentale dans chaque milieu. Ils sont membres de la Fédération des comités de parents du Québec.

Sophie Martineau-Dupont

Comité de parents du centre de service scolaire des Hauts-Cantons

Étienne Paradis

Comité de parents du centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Benoit Champagne

Comité de parents du centre de service scolaire des Sommets