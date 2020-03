Frontenac ferme son bureau municipal - Rémi Tremblay : Actualités Coronavirus (COVID-19)

Ce matin, la Municipalité de Frontenac a annoncé que la décision avait été prise à l’effet de fermer au public le bureau municipal et l’ensemble de ses installations, et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’équipe municipale demeure en place et peut être rejointe par courriel ou par téléphone pour continuer d’assurer un service aux citoyens.



«Nous désirons être cohérents avec les recommandations gouvernementales et contribuer à l’effort collectif de contrer la propagation du virus, explique le maire Gaby Gendron. Nous fermons également l’accès à nos salles municipales, ce qui implique l’annulation de toutes les activités prévues. La bibliothèque La Reliure sera également fermée. Ces mesures seront réévaluées dans les prochaines semaines, compte tenu de l’évolution rapide de la situation.»

Le paiement des taxes prévu pour le 1er avril peut se faire par chèque, qui peut être déposé dans la boîte aux lettres de la municipalité ou via ACCESD en utilisant son numéro de client.

«Nous demandons également à nos concitoyens de respecter les directives du gouvernement concernant les mesures d’hygiène et l’isolement des voyageurs et des personnes âgées de 70 ans et plus. Si vous êtes dans cette situation et avec besoin d’aide pour subvenir à vos besoins essentiels, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal.»

Et le maire Gendron d’ajouter: «C’est collectivement que nous arriverons à maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous.»