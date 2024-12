La Chasse au linge : connexion gagnante entre économie et écologie - Claudia Collard : Actualités Communauté

La directrice générale de la Ressourcerie du Granit,Marie-Hèlène Gagné, Katy Grenier, adjointe administrative à la Ressourcerie et la consultante en environnement Marie-Christine Picard, ont pris part à la Chasse au linge du 29 novembre dernier. (Photo Claudia Collard)

Des vêtements reçus en don, qui auraient autrement été acheminés à l’extérieur de la région, ont trouvé preneur localement grâce à la Chasse au linge, organisée le 29 novembre. Compte tenu du succès de cette première édition, nul que l’idée co-initiée par Marie-Christine Picard et Marie-Hélène Gagné sera réitérée!



Inspirée d’une initiative menée aux Iles-de-la-Madeleine, Marie-Christine a exprimé son souhait de reprendre le modèle avec Marie-Hélène, directrice générale de la Ressourcerie du Granit. Cette dernière explique que les vêtements reçus en don sont triés, afin d’être sélectionnés pour la boutique Le Chiffonnier ou acheminés à l’extérieur de la région. C’est cette seconde portion qui sert à la Chasse au linge.



«Pour les 20 ans de la Ressourcerie, on est justement à la recherche de nouvelles activités en faveur du développement durable. La Chasse au linge permet de redonner à notre milieu des vêtements qui sont habituellement envoyés à l’extérieur de la région. Ça n’enlève rien à ce qui se retrouve au Chiffonnier», tient à préciser Marie-Hélène Gagné. Comme un vaste espace était nécessaire, l’activité du 29 novembre s’est déroulée dans les locaux de son entreprise, Coup de Pouce Mégantic.



«La Chasse au linge est un bel exemple de développement durable. Ça aide tant sur le plan économique qu’écologique. Au lieu de repousser le problème ailleurs, on trouve des solutions durables. En plus c’est une activité vraiment conviviale, où on a beaucoup de plaisir. Tout le monde s’entraide à trouver les vêtements, ce n’est pour chacun pour soi», renchérit Marie-Christine Picard.



Le principe de la chasse au linge est simple: un appel est fait aux organismes et ceux désirant participer, une fois leur inscription retenue, arrivent sur place avec une liste des besoins de leurs clientèles respectives. «Pour la première fois, on était seulement six personnes. À l’avenir, on vise 10 personnes, soit cinq représentants d’organismes et cinq personnes dans la communauté», communique Mme Picard.



Pour cette dernière, qui œuvre en tant que consultante en environnement, cette implication bénévole va se soi. «Ça fait des années que je m’habille avec des vêtements seconde main. L’industrie textile est la plus polluante au monde; on peut réduire la consommation de cette façon. En plus, on aide des gens qui en ont vraiment besoin», fait-elle valoir.