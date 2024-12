Budget 2025 : une baisse du taux de taxation pour pallier l’augmentation du rôle

En hausse de 2,4% par rapport à l’année en cours, le budget 2025 de la Ville de Lac-Mégantic, adopté le 17 décembre, se caractérise notamment par une baisse du taux de taxation afin de réduire l’impact du rôle d’évaluation. Si la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale sur le territoire se chiffrait à 188 200$, celle-ci est désormais évaluée à 256 600$.



Totalisant 23 543 500$, le nouvel exercice budgétaire comprend une augmentation de 824 400$ en revenu de taxes foncières, 370 000$ en raison de l’augmentation de la valeur au rôle et 336 000$ attribuables à la construction de nouvelles propriétés. «En plus de contribuer au dynamisme et à l’attractivité de notre territoire, ces nouvelles propriétés participent, sur le plan financier, au maintien du niveau de services offerts à la population» mentionne la mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin.



À 1,38$ du 100$ d’évaluation en 2024 pour le secteur résidentiel, le taux de taxe foncière passe à 1,06/100$, une baisse de 23%. Ce qui représente une hausse de 72$ pour une résidence de valeur moyenne, soit 2,9%. L’augmentation de la valeur au rôle variant selon les secteurs (voir fichier), une diminution du compte de taxe est parfois observable.



Le taux pour le secteur 6 logements et plus passe de 1,49 $ à 1,40$; le taux commercial passe de 2,86 $ à 2,57 $ et le taux industriel passe de 3,09 $ à 2,96 $. «Les nouveaux taux ont été fixés en regard de la hausse d’évaluation moyenne pour chaque secteur, de manière à garder la même proportion de contribution aux revenus de la Ville, par secteur, pour les services rendus», explique la mairesse. En ce qui a trait aux services municipaux, on note le retrait de la tarification de collecte sélective pour le secteur résidentiel; le montant de 48$ par unité sera a ssumé par la MRC du Granit, en collaboration avec Éco Entreprises Québec.



En plus d’une augmentation du nouveau rôle d’évaluation générale de 23%, avec une moyenne de 36,3% pour le secteur résidentiel, le nouveau budget s’inscrit dans le contexte de nouvelles ententes intermunicipales. Ce n’est toutefois qu’au terme de 2025 qu’on pourra réellement mesurer l’impact de la non-adhésion des municipalités de la première couronne (Nantes, Marston et Frontenac), laisse entendre Julie Morin.



Le programme triennal d’immobilisation comprend 2,2 M$ d’emprunt pour 2025. Plusieurs projets seront par ailleurs réalisés grâce à la participation du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, dont la remise en état de la Croix lumineuse (342 100$), la construction d’un jardin communautaire (190 500$), la réfection des terrains de tennis (310 000$) et certains investissements à la Station touristique Baie-des-Sables (600 000$).



Des investissements importants sont également prévus pour agrandir le parc industriel grâce aux sommes obtenues de Transports Canada pour la vente des terrains liée à la construction du projet de voie de contournement ferroviaire (508 000$ en 2025).



À venir également en 2025, la réfection des bâtiments du vieux garage et de la Médiathèque/CECLM, la réalisation des plan et devis en vue réfection, dont la rue Baie-des-Sables en 2026, une réflexion sur un potentiel écocentre régional et la poursuite d’investissements en faveur de la protection lac Mégantic.