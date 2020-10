Défi 28 jours: «On va dans la bonne direction!» - Rémi Tremblay : Actualités Coronavirus (COVID-19)

La Sûreté du Québec a établi un barrage sur la rue Salaberry (la route 204), dimanche, le 4 octobre, en fin de journée. L’opération, en assistance à la Santé publique, avait pour but de rappeler aux automobilistes l’importance de limiter les déplacements entre les régions de paliers de couleurs différentes.

Il n’en reste plus que 21 au Défi 28 jours lancé par la Santé publique de l’Estrie pour freiner la progression de la pandémie de COVID-19. «On est jaune foncé, plus proche du jaune que du rouge et si on se fie à ce qu’on voit, on va dans la bonne direction», laisse entendre le directeur de la Santé publique, le Dr Alain Poirier.



Lundi, l’état de situation pour la région de l’Estrie, au palier 3 d’alerte modérée (orange) depuis le 1er octobre, n’indiquait aucune personne aux soins intensifs en raison de l’infection au coronavirus, un employé de plus du CHSLD de Lambton sur la liste des cas confirmés, maintenant 22 employés et 22 résidents, le nombre de décès restant stable à cinq.

À ses yeux, le Défi 28 jours, qui demande à tous les Estriens de réduire leurs contacts sociaux non nécessaires afin de freiner la propagation du virus, n’est pas un si gros défi. «Là où le défi est gros, c’est de l’appliquer. Pour pas que l’école ferme, pour pas que l’usine ferme. Et si on continue à travailler comme ça, j’espère qu’on sera orange pâle, peut-être même redevenir au palier jaune.»

À la maison, au travail ou à l’école, chaque personne doit poser cinq gestes importants: tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains, garder la distance de deux mètres en tout temps, couvrir son visage si la distance de deux mètres n’est pas possible et limiter ses déplacements.

Si le CHSLD de Lambton demeure encore chaud, le Dr Poirier se réjouit du fait que plusieurs parmi les résidents retirés de leur milieu de vie parce qu’ils représentaient des cas positifs à la COVID-19 sont maintenant de retour à l’établissement. Onze résidents sur les 22 testés positifs depuis le début de l’éclosion sont rétablis.

Lundi, une entreprise manufacturière locale est apparue sur la liste des nouvelles éclosions. Moins de cinq cas y ont été rapportés.

Dans le Granit, c’est Lambton qui affiche le plus grand nombre de cas, soit 28, suivie par Lac-Mégantic (20) Saint-Sébastien (11) et Courcelles (8). Les municipalités suivantes comptent cinq cas ou moins : Audet, Frontenac, Lac-Drolet, Marston, Nantes, Piopolis, Saint-Romain, Stornoway et Stratford. Aucun cas positif à Milan, Notre-Dame-des-Bois, Woburn, Sainte-Cécile, Saint-Ludger, Saint-Robert et Val-Racine.

Le territoire du Granit compte un total de 98 cas, dont 64 jugés rétablis.

En date du 5 octobre, plus de 80 000 personnes avaient obtenu un test, dont seulement 2,2% confirmés positifs, selon la compilation interne de la Direction de la santé publique.