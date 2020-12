Gel de taxes foncières pour les Méganticois - Claudia Collard : Actualités Municipalité

Un gel de taxes foncières caractérise le budget de 2021, la Ville de Lac-Mégantic s’en tirant relativement bien sur le plan financier. «Dans ce contexte, nous pouvons offrir une bouffée d’air aux citoyens, commerçants et industriels qui ont connu une année plus difficile», a transmis la mairesse Julie Morin. En hausse de 9,6%, le budget équilibré de la prochaine année, présenté en séance virtuelle mardi, s’élève à 19 905 400$.

Cette hausse substantielle s’explique principalement par des éléments non récurrents, dont l’intégration du Bureau de coordination économique au budget courant, représentant une dépense de 647 100$, entièrement financée par Développement économique Canada. En outre, le rôle foncier a augmenté de 7,7 M$, si bien que 485 000$ en revenus de taxes et tarification de plus sont prévus 2021, bien que les taux de taxes foncières demeurent inchangés. À eux seuls les projets d’hôtel au centre-ville et de construction d’une deuxième usine pour Tafisa génèrent des revenus supplémentaires de 275 000$ pour la Ville.

Le taux de taxes foncières demeure à 1,31$ pour le résidentiel. Statu quo également pour la tarification des services municipaux. Pour une résidence de valeur moyenne, soit 167 600$, la facture s’élèvera à 2723$. Une légère hausse annuelle de 23$ comparativement à 2020 en raison de l’augmentation du rôle.

La mairesse de Lac-Mégantic mentionne qu’un soutien du gouvernement provincial de 243 000$ a permis de compenser les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus liées à la COVID-19 en 2020 et qu’une somme supplémentaire de 111 000$ est attendue pour 2021. En outre, le complexe Baie-des-Sables a fait des recettes record en 2020, avec une augmentation de 132 975$ de revenus, hausse anticipée à 203 000$ en 2021.

Sur le plan des dépenses, on note une augmentation de la masse salariale de 367 000$ pour la prochaine année. De son côté le service de la dette diminuera de 158 000$, principalement en raison d’une baisse des taux d’intérêt, alors qu’on a opté pour une augmentation de 171 000$ pour le remboursement de la dette. L’endettement total à long terme est en baisse pour une cinquième année consécutive avec 30,1 M$ (23 M$ sans les dépenses liées au 6 juillet 2013), soit inférieur à celui de 2011 (30,7 M$).

Parmi les nouveautés, la création d’une réserve environnementale, puisée à même les redevances éoliennes. Un montant de 75 000$ y sera injecté en 2021. Cet argent permettra de financer certains projets, entre autres pour la protection du lac Mégantic.

Au programme d’immobilisations, les investissements projetés pour 2021 s’élèvent à 4 690 000$, conditionnels à l’obtention de 2 715 000$ sous forme de subventions et autres aides financières. Un montant de 2M$ y figure pour la caserne incendie (4, 1M$ en 2022) et une somme de 300 000$ sera injectée dans la lutte à l’érosion et à la sédimentation.

Barrage du lac aux Araignées

Toujours au plan triennal d’immobilisations, un montant de 90 000$ figure au dossier de la réfection du barrage du lac aux Araignées en 2021 et 710 000$ en 2022. «Des démarches ont été faites auprès du ministère de l’Environnement pour céder le barrage au gouvernement et on a essuyé un refus. Nous sommes actuellement en discussion avec la municipalité de Frontenac en vue d’un partage de coûts et ça avance bien. Nous souhaitons aussi que le projet soit admissible aux subventions avant et non après la construction, comme c’est le cas présentement», communique Julie Morin.

De l’argent de Québec et du recours collectif



Les négociations entre la Ville et le gouvernement du Québec, relativement aux sommes dues à la suite de la tragédie ferroviaire, se sont conclues le 23 novembre. Une somme supplémentaire de 2 224 149$ a été octroyée à la Ville. Sur les 90 M$ réclamés, 3,9 M$ faisaient l’objet de négociations. De plus, la Ville a appris le 14 décembre qu’un montant de 1 174 879$ allait lui être acheminé à la suite des surplus générés par la firme Richter, dans le cadre du recours collectif. «Considérant l’information récente relativement à ces deux éléments, la Ville n’a touché à aucune de ses sommes pour équilibrer son budget 2021. Nous allons présenter un bilan détaillé de ses différents fonds dans les plus brefs délais», a transmis la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, assurant qu’une «gestion responsable et diligente de ces sommes sera appliquée afin de maximiser les retombées positives pour la population».