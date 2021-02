Le bois et ses métiers - : Actualités

Chaque année, différents projets de volontariat, qui visent à multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans leur milieu, suscitent beaucoup d’intérêt. Parmi les différents projets réalisés au cours de la dernière année, «Le bois et ses métiers» a été très inspirant.

Le premier volet de ce projet a été réalisé par deux jeunes de la région, accompagnés par une intervenante de l’organisme Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit et l’ébéniste Philippe Foley. Les jeunes apprentis ont fabriqué quatre pupitres et quatre bancs de couleur, à même une tranche de pin âgée de 120 ans. Ils ont également procédé à l’application d’époxy qui, en plus d’être résistante et durable, offre un fini facile d’entretien, substance tout à fait appropriée pour des pupitres d’école. Ce projet aura permis aux jeunes de travailler en équipe, de vivre une expérience de travail concrète et valorisante, en plus de s’engager dans un projet de communauté utile et unique.





Le deuxième volet visait l’exploration professionnelle des élèves de 3e cycle. Il a été mené avec la collaboration des directions d’écoles, des enseignants, des élèves d’écoles primaires, ainsi que de Philippe Foley et l’organisme Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit.





En décembre dernier, des jeunes de 5e et 6e années ont réalisé en équipe une recherche sur six métiers reliés au domaine du bois, soit ébéniste, ingénieur, forestier, affûteur, arboriculteur-élagueur, technologue forestier ainsi que scieur et opérateur d’équipements, en plus de participer à un concours qui leur offrait la possibilité de remporter l’un des quatre pupitres et chaises fabriqués l’été dernier.





Quatre classes se sont mérité les honneurs, soit les élèves des groupes de Renelle Roy des Monts-et-Lacs de Lac-Drolet, Marie-Eve Charest de La Voie-Lactée de Notre-Dame-des-Bois, Nathalie Duquette de La Source de Nantes et le groupe de Renée Boutin de la Feuille d’Or de Lambton.





Parmi les commentaires des élèves, celui d’Amanda Gagnon: «J’ai appris que pour connaître l’âge d’un arbre, il faut compter toutes les lignes qui forment des cercles plus foncés sur une tranche de l’arbre coupé, du centre jusqu’au bord. Chaque ligne est une année de vie. Et si le centre de l’arbre n’est pas au milieu mais plutôt sur un côté, ça signifie que cet arbre-là a poussé dans une pente.» Gabriel Lamothe renchérit: «Projet très intéressant! J’ai appris qu’une scie peut être plus longue que mon ami.» Cette leçon retenue par Jolianne Vallières: «J’ai appris que quand on coupe un arbre, on peut parfois voir des traces laissées par des insectes, par exemple des petits trous.» Enfin, ce commentaire de Caleb Fortin: «J’ai appris qu’il y avait plein de métiers reliés à la forêt et en plus, on a gagné un pupitre!»





Une classe a exprimé sa satisfaction et sa fierté en ces mots : «Nous sommes fiers du travail de recherche sur les métiers du bois que nous avons accompli afin de se mériter ce magnifique bureau conçu par un ébéniste, un artisan de notre région. Merci M. Foley. Nous avons hâte que notre tour arrive afin d’avoir le privilège de travailler toute une journée assis à ce bureau. Nous avons aimé que M. Foley nous raconte la belle histoire de l’arbre qui a servi à concevoir notre bureau.»