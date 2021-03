L’accueil des nouveaux arrivants: un créneau à optimiser - Claudia Collard : Actualités Société

Claudia Racine, agente locale du Réseau d’accueil estrien

«L’emploi attire, le milieu retient». Un leitmotiv qui guide la mission de Claudia Racine, agente locale Réseau d’accueil estrien (RAE). Son mandat consiste notamment à sensibiliser les organisations à la diversité culturelle et à favoriser l’établissement d’une structure d’accueil au sein des municipalités de la MRC. Parce que l’intégration se poursuit au-delà du 9 à 5.

Financé par la Table des maires de l’Estrie, le Réseau vise à développer, dans chaque MRC de l’Estrie, un service d’accueil et d’aide à l’intégration des nouveaux arrivants et leur famille. Ici, dans le Granit, l’accueil des nouveaux arrivants étant déjà assuré par des agentes d’intégration (Place aux jeunes et CJE du Granit), Mme Racine agit à l’échelle supralocale, tout en accompagnant ces agentes dans les besoins de première ligne.





En poste depuis le 3 août dernier au sein de la Société de développement économique du Granit, elle œuvre à concrétiser les actions ciblées dans la politique Pour un territoire accueillant et inclusif, de concert avec les intervenants des secteurs institutionnel, entrepreneurial, municipal et communautaire.





L’agente locale du RAE évoque l’importance d’une responsabilité partagée, afin d’éviter le travail en silo, et de la mise en place de structures d’accueil durables sur l’ensemble du territoire granitois. Des projets pilotes sont en cours dans les municipalités de Saint-Sébastien, St-Ludger et Lac-Mégantic. «On parle de l’accueil physique, au niveau des services, de l’information disponible. Par exemple, en adaptant le site internet de la municipalité à la réalité des nouveaux arrivants; ces gens ont besoin d’un numéro d’assurance sociale, d’une carte d’assurance-maladie, d’un cellulaire, de cours de francisation, d’un permis de conduire… Il faut aussi une équipe locale chargée de leur accueil, des activités sociales pour favoriser le réseautage…»





L’accueil, pour qu’il mène à un établissement permanent dans la région, passe aussi par l’implication des entreprises, d’autant plus qu’elles font face à une pénurie de main-d’œuvre. «Depuis que le Défi Carrière Mégantic n’existe plus, je reçois beaucoup d’appels d’entreprises», fait valoir Claudia Racine, qui signale que l’accueil et surtout la rétention des nouveaux employés doit passer par une meilleure ouverture à la diversité culturelle, une réalité de plus en plus présente sur le territoire. «Je viens en aide aux entreprises qui ont des problèmes de racisme, d’isolement culturel, de communication. C’est important pour l’employeur d’agir adéquatement, tant à l’intérieur de son entreprise qu’auprès des autres employés.»





Comme l’accueil d’un nouvel arrivant est multidimensionnel, celui-ci doit nécessairement passer par l’apport des membres de la communauté. «L’accueil, c’est l’affaire des municipalités, des entreprises mais aussi du voisin. C’est la responsabilité de l’ensemble des citoyens», termine celle qui planifie l’organisation d’événements de rapprochement interculturel sur le territoire de la MRC du Granit.