Monique Phérivong Lenoir candidate à la préfecture - Claudia Collard : Actualités Municipalité

Monique Phérivong Lenoir

Monique Phérivong Lenoir sollicitera le poste de préfet de la MRC du Granit au scrutin du 7 novembre prochain. Une décision mûrement réfléchie affirme celle qui a décidé de mettre ses expériences personnelles et professionnelles au service de sa communauté. Persuadée que la concertation est la clé du succès en matière de développement, elle souhaite renforcer le sentiment d’appartenance sur le territoire granitois et en optimiser le rayonnement.

Si l’actuelle directrice de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit envisage de quitter un emploi dans lequel elle se sent bien pour faire le saut en politique à temps plein, c’est que la fonction de préfet rejoint en tous points sa vision de développement d’une communauté.





«Les municipalités deviennent de plus en plus des gouvernements de proximité; on leur confie de plus en plus de pouvoirs, dans toutes les sphères du développement: social, économique, culturel, environnemental… Ça rejoint mes préoccupations», souligne Mme Phérivong Lenoir, expliquant que toutes ces sphères sont interreliées. «Pour bâtir une société où il fait bon vivre, il faut travailler tous ensemble. En touchant chacune des sphères, je vais pouvoir apporter mon expérience et mes compétences en terme de mobilisation et de participation citoyenne», transmet celle qui occupe la présidence du conseil d’administration de la Société de développement économique (SDEG) du Granit, où elle est à même de constater l’importance des interactions entre les différents secteurs du développement local.





La candidate à la préfecture souhaite consolider cette «culture de concertation», déjà bien présente sur le territoire. «Dans le Granit, cette culture existe depuis des années et a été renforcée par les tragédies. On est un petit milieu, c’est donc facile de se mettre ensemble pour résoudre un problème qui nous concerne tous. Mais je suis sûre qu’on peut faire encore plus pour faire rayonner la MRC, pour que toutes les municipalités y trouvent leur compte. Si on veut être forts par rapport à l’appareil politique national, il faut qu’on fasse corps. C’est comme ça qu’on arrive à changer les choses. En ce sens, la MRC a un rôle à jouer et je pense que je peux faire quelque chose à ce niveau-là.»





Monique Phérivong Lenoir est titulaire d’un diplôme universitaire de Technologie en gestion des entreprises et des administrations et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie sociale. Née en France, elle y a occupé durant plusieurs années les fonctions de directrice des ressources humaines et de membre du comité de direction d’un groupe industriel de la métallurgie. Québécoise d’adoption depuis 2003, elle a résidé à Saint-Ludger, où elle a notamment été conseillère municipale, puis à Stratford, en plus de son implication au sein des comités de développement de ces deux municipalités. Sur le plan professionnel, elle a œuvré à titre d’intervenante à La Bouée avant devenir la directrice générale de la CDC du Granit, poste qu’elle occupe depuis 2012.