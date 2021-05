L’orange, pas tout de suite! - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

L’Estrie passera au palier d’alerte orange le lundi 31 mai, sauf… le territoire du Granit, tenu à l’écart des réjouissances pour au moins une autre semaine. «Une autre petite semaine d’efforts», a souligné le directeur de la Santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, en mêlée de presse, mercredi. Dans le meilleur des scénarios, retour en zone jaune pour l’ensemble de l’Estrie le 14 juin et en zone verte le 28 juin. Le Granit est forcé de vivre sous les mesures d’alerte maximale «jusqu’à ce que la situation épidémiologique soit de nouveau sous contrôle», avancent les autorités sanitaires.

Si la transmission communautaire s’améliore depuis deux semaines, certains milieux d’éclosion appellent à la vigilance. À Lac-Mégantic, les cas actifs ont diminué à 52, en date de mardi, alors que Stornoway a grimpé au deuxième rang des municipalités avec 22 cas. Ailleurs, Audet affichait sept cas et Nantes six cas.





Dans les derniers jours, on a signalé un décès au RPA Eden sur le lac, où l’éclosion en cours touche 17 résidents et sept employés. Au CSSS du Granit, l’éclosion en cours touchait encore mardi 10 usagers et quatre employés. Douze cas actifs sont notés à l’école Notre-Dame-de-Fatima.





Le retour en classe à Montignac lundi prochain, le 31 mai, ne se fera pas comme pour les autres écoles secondaires des Hauts-Cantons. En raison des mesures d’urgence, les élèves de 3e, 4e et 5e année fréquenteront l’établissement en alternance, un jour sur deux.





Au chapitre de la couverture vaccinale, le Granit continue à faire bonne figure, avec 57,4% de sa population vaccinée d’une première dose, environ 1% de mieux que la moyenne québécoise. Les 80 ans et plus ont reçu la première dose du vaccin à 90,8%, les 70-79 ans à 87,7%, les 60-69 ans à 83,2% et les 16-59 ans à 54,4%. Pour les 16 ans et moins, à peine 0,1% des jeunes sont vaccinés. Léger retard sur l’Estrie dans l’administration de la deuxième dose, 3,8% de la population du Granit l’a reçue contre 4,4% pour l’ensemble de l’Estrie.





Cas d’exception

La mise à l’écart du Granit va priver les citoyens de l’ouverture des salles à manger des restaurants, à compter du 31 mai, partout ailleurs en Estrie. Le Cinéma Mégantic recommence sa programmation aujourd’hui, 28 mai.