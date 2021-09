Les cas actifs en remontée - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Le nombre de cas actifs à la COVID-19 est en remontée dans le Granit. Selon les données de la Santé publique en date du 29 août, le territoire était passé à 17 cas actif, dont six à Lac-Mégantic. Sept autres localités affichent moins de cinq cas : Audet, Frontenac, Lambton, Nantes, Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Romain.

La couverture vaccinale continue de progresser, bien qu’elle atteigne des retards sur la moyenne de l’Estrie. Dans l’ensemble de la population granitoise, 78,8% des personnes de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose (83,6% dans l’Estrie) et 73,6% sont adéquatement vaccinés avec deux doses (77,1% en Estrie).





Le taux de vaccination avec au moins une dose chez les 70 ans et plus a atteint 92% (95,7% Estrie), 89% chez les 60-69 ans (92,6%), 83,5% chez les 50-59 ans (87%), 72,1% chez les 40-49 ans (80%), 62,1% chez les 30-39 ans et chez les 18-29 ans (71,4% et 71,5%), alors que les 12-17 ont participé davantage avec 67,6%, mais à 12 points d’écart avec l’ensemble des jeunes de l’Estrie. Même le territoire du Haut-Saint-François connaît de meilleurs résultats chez les 12-17 ans avec 75% de vaccinés. Même constat chez les «adéquatement vaccinés» avec deux doses. Les 12-17 ans coiffent les 18-39 ans.