Sam Breton… sans modération! - : Culture Humour

Sam Breton sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac le vendredi 8 octobre, 20h, avec son premier one man show, intitulé Au pic pis à pelle. Une référence au travail acharné grâce auquel il s’est frayé un chemin dans le monde de l’humour. Bienvenue dans l’univers de ce raconteur au charisme débordant, dont l’intensité ne connaît aucune modération.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la dégaine de gags de l’humoriste nous déferle littéralement au visage. Son aisance incomparable et ses expressions de «gars de région» transportent le public dans un monde où les rires francs sont dominants.





Quand il raconte, on écoute et surtout, on se dilate la rate. Si certaines de ses blagues sont livrées sans interruption, ce conteur s’emporte la plupart du temps dans de longues anecdotes qui gardent le spectateur captif. Il partage vécu et observations au moyen de tournures de phrases succulentes, ne laissant aucun temps mort s’immiscer dans son discours.





Sam Breton est désinvolte et sans filtre, à la fois baveux et sympathique. Dès le départ, il installe une proximité avec son public, tel ce cousin ou ce vieux chum qu’on a l’impression de connaître depuis toujours.





Finissant de l’École nationale de l’humour en 2013, Sam Breton a été sacré Découverte de l’année au dernier Gala des Olivier. En plus de l’humour, il a touché à l’improvisation, le théâtre, la radio et l’animation. Avec Au pic pis à la pelle, il se présente sans fard et sa spontanéité est en tout point rafraîchissante.