Daniel Gendron croit aux ententes, pas à la fusion!

Daniel Gendron, candidat à la maire de Nantes

Ça devait arriver! Face à la rumeur colportée par des citoyens voulant que le candidat à la mairie de Nantes, Daniel Gendron, veuille prendre la tête du conseil municipal pour travailler à la fusion du secteur Laval-Nord à la Ville de Lac-Mégantic, le résident du Lac Orignal s’en défend bien. «Ça n’a pas de sens, je ne travaillerai pas pour me mettre dehors dans deux ans! Je veux que Nantes garde son identité, pas qu’elle fusionne!»

Daniel Gendron enterre une fois pour toutes le spectre de la fusion brandi dans la sphère municipale il y a déjà plus d’un quart de siècle. «Y’en aura pas de fusion. On va travailler avec les municipalités autour pour avoir des ententes. Les citoyens de Nantes payent pour obtenir des services, il faut que tu leur en donnes», confie-t-il, bien conscient de la tâche qui l’attend. S’il est élu le 7 novembre au soir, «j’entrerai au bureau le 8 au matin pour éplucher tous les dossiers avec les directeurs de services. On va s’asseoir et essayer d’améliorer la situation.»





Sur sa liste de priorités, renouveler l’entente intermunicipale portant sur le Centre sportif Mégantic et qui vient à échéance le 22 juin 2022. Pas question pour lui que Nantes s’en prive. «Cette entente-là, je vais travailler pour la renouveler et même la bonifier. Pourquoi pas un accès au lac? Pourquoi pas une entente avec la Médiathèque? Et pourquoi les citoyens de Nantes ne profiteraient pas des services de Baie-des-Sables?»





Durant la campagne qu’il mène pour se faire connaître dans les foyers de tous les secteurs de la municipalité, certaines réalités vécues par les citoyens l’ont bouleversé. «Qu’en est-il des loisirs offerts aux personnes âgées? Mis à part le local pour la FADOQ, il n’y a rien! Un simple terrain de pétanque ne coûte pas une fortune. Pourquoi le service de popote roulante à Lac-Mégantic mais pas à Nantes? Rien non plus pour aider les gens plus âgés à mieux se familiariser à Internet. Il faut sortir nos aînés de leur solitude et ce sont tous là des petits gestes à faire qui coûtent pas grand chose.»





L’édifice municipal sur la rue Principale, au cœur du village, a un sérieux besoin d’entretien. «À l’hôtel de ville, le maire n’a pas de bureau, il y a des craques dans les murs. Il est urgent d’intervenir avant que l’édifice tombe à terre. Les pompiers manquent d’équipements faute d’argent, certains chemins en gravier sont mal entretenus et la bâtisse des loisirs à Laval-Nord est désuète. Il n’y a pas d’activités! Dans le Granit, il n’y a pas une seule municipalité qui est riche, Nantes non plus. Ici, il y a trop longtemps que rien ne s’est passé. Il est temps que ça change ! Il est temps de donner des services à chaque citoyen.»