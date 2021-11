Cathy Gauthier retourne au «Classique»

Cathy Gauthier sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac le 12 novembre.

Avec «Classique» son quatrième spectacle solo, Cathy Gauthier propose un retour au stand-up de ses débuts avec du matériel inspiré de sa réalité d’aujourd’hui. Un mélange de vulnérabilité et d’une bonne dose d’humour corrosif. Le public d’ici aura l’occasion de la retrouver, le vendredi 12 novembre, 20h, sur la Scène Dejardins de la Salle Montignac.

Dans ce nouveau one woman show, l’humoriste adresse des clins d’œil à des classiques de chez nous en plus d’aborder des sujets plus personnels; maternité, dépression post-partum, sexualité. Le tout bien sûr teinté d’ironie… Cathy Gauthier demeure fidèle à elle-même, sans filtre, colorée et authentique.

Devant le miroir, dans l’autobus scolaire ou bien cachée dans la salle de bain, cette fière Abitibienne a commencé très jeune à tester ses premières «jokes»! Sa détermination, son talent et sa verve inimitable l’ont rapidement propulsée sur toutes les plus grandes scènes du Québec. Depuis sa sortie de l’École Nationale de l’Humour en 1999, elle a donné des centaines de représentations de ses spectacles, obtenu plusieurs billets d’or et remporté de nombreux prix dont l’Olivier de l’auteur de l’année et le Félix du spectacle d’humour de l’année en 2015 pour son dernier spectacle solo «Pas trop catholique».

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.

Passeport vaccinal et pièce d’identité avec photo requis pour les personnes de 13 ans et plus. En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires, le spectacle est offert sans distanciation, avec port du masque durant toute la représentation.