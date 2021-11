Cordâme présente Da Vinci inventions

L’Ensemble Cordâme

Une musique de chambre impressionniste pour cordes, harpe, piano et percussions où se côtoient le jazz et les rythmes du monde. Une sonorité qui fait naître des images évocatrices. C’est ce que propose l’ensemble Cordâme, qui se consacre à l’interprétation des compositions de Jean-Félix Mailloux. Le sextuor présentera le concert Da Vinci inventions, le dimanche 28 novembre, 14h, à l’église Saint-Hubert de Audet.

Toujours en train de réinventer son langage musical, le compositeur et contrebassiste Jean Félix Mailloux nous transporte cette fois dans l’univers foisonnant de l’homme de la renaissance Leonardo da Vinci. Ce spectacle aux frontières de la musique de chambre et du jazz fera vivre au public toute une gamme d’émotions avec des musiques surprenantes, transcendant la beauté et l’émerveillement.





Outre le contrebassiste Jean-Philippe Mailloux, Cordâme réunira pour l’occasion la violoniste Marie Neige Lavigne, la violoncelliste Sheila Hannigan, la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau et le batteur Isaiah Ceccarelli. En plus de l’évidente chimie des musiciens sur scène, chacun d’entre eux fait preuve d’une extraordinaire maîtrise et d’une agilité remarquable.





Formé à Montréal en 2004, Cordâme a plusieurs albums à son actif. L’ensemble propose un brillant métissage de divers genres musicaux, avec le souci de la qualité du classique, les espaces d’improvisation du jazz et des couleurs inspirées de traditions musicales d’ailleurs. En résulte un style unique, chargé d’émotions qui se déclinent tout en subtilité.