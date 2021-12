Neuf Méganticois mèneront la consultation sur les projets significatifs pour la communauté

Dans l’ordre habituel : Mélanie Bédard, Pier-Olivier Gagnon, Mychèle Beaulé, André Gagnon, Jean-Paul Normand, David Therrien, Martine Beaudoin, Tarek Ben-Dhaou et Geneviève Perreault.

La composition du comité consultatif en charge de la consultation publique sur les projets significatifs a été complétée. Au total, ce sont neuf citoyens de Lac-Mégantic à qui a été confié le mandat d’analyser les propositions reçues et de mener la consultation.

Les coprésidents Me Martine Beaudoin et Jean-Paul Normand, notaire émérite, seront accompagnés dans le processus par Mychèle Beaulé, Mélanie Bédard, Geneviève Perreault, Tarek Ben-Dhaou, André Gagnon, Pier-Olivier Gagnon et David Therrien. «Leur expertise variée et leur connaissance du milieu font en sorte que les priorités seront clairement identifiées au terme du processus», a signifié le député de Mégantic, François Jacques.





Les membres du Comité consultatif ont été choisis par les coprésidents et sont issus de différents secteurs, dont les domaines entrepreneurial, industriel, professionnel et commercial. Des femmes et des hommes tous actifs dans la communauté et qui cumulent de nombreuses années d’engagement bénévole au sein d’organisations variées, aussi bien sportives, culturelles et communautaires.





Leur prochaine mission sera de mener les rencontres avec les promoteurs, avec l’objectif d’obtenir toutes les informations nécessaires à la compréhension des projets. «Ces rencontres nous éclaireront sur la pertinence des projets déposés, leur potentiel de mobilisation et leurs retombées socioéconomiques. Nous aurons ainsi un portrait complet des propositions des promoteurs», ont fait savoir les deux coprésidents.





L’étude préliminaire des dossiers a permis de retenir 52 des 55 projets déposés en novembre. Seulement trois ont été exclus, parce qu’ils ne répondaient pas au critère de réalisation sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic.





Parallèlement, les citoyens peuvent continuer d’acheminer au Comité consultatif des idées de projets et des exemples de besoins non comblés sur le territoire de Lac-Mégantic, par courriel à Francois.Jacques.MEGAAassnat.qc.ca afin de déterminer les priorités d’action. Les citoyens auront également l’occasion de s’exprimer lors de la consultation publique dont les dates seront annoncées au début de 2022.





Par la suite, le Comité consultatif déposera ses recommandations sur la répartition des sommes disponibles, soit environ 19 millions de dollars, en fonction des grandes orientations ciblées pendant le processus.