Les Hay Babies dans le monde de Â«JackieÂ» - : Culture Musique

Les Hay Babies, en spectacle le 3 mars à la Salle Montignac.

Katrine Noël, Vivianne Roy et Julie Aubé forment Les Hay Babies. Authentiques, comiques et plutôt chill, ces trois Acadiennes font à leur manière, avec amour. Leurs voix sont harmonieuses, leur rythme contagieux et leur look adorablement vintage. À voir et entendre le jeudi 3 mars, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Leurs influences s’opposent, se mêlent et se complètent: folk, comédie, rock, mode, pizzas rolls… Depuis leur EP bilingue Folio, paru en 2012, Les Hay Babies enchaînent les tournées, en plus d’accumuler récompenses et nominations. Boîte aux lettres, leur 3e album, démontre que leur talent est plus aiguisé que jamais. En plus de manier les guitares, ces artistes du Nouveau-Brunswick flirtent avec la contrebasse et parfois la batterie. Sur scène, elles sont accompagnées de talentueux musiciens.





Méticuleusement travaillé, leur nouveau spectacle s’articule autour des compositions de Boîte aux lettres, toutes inspirées de lettres signées par une «Jackie», trouvées dans une boîte de vêtement destinée à la friperie de Katrine et Julie. Ayant quitté son Acadie natale pour aller s’établir à Montréal, Jackie écrit à sa mère ses joies, ses peines, ses réussites et ses échecs. En résultent de magnifiques harmonies vocales, des mélodies terriblement accrocheuses et un fil conducteur permettant au trio d’explorer différentes sonorités et de surprendre à chaque détour, dans une approche résolument féministe.