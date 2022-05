Le monde particulier de Philippe-Audrey - Claudia Collard : Culture Humour

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques présentait son nouveau spectacle en rodage le 20 mai dernier.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques n’a pas qu’un nom hors du commun. Il est lui-même hors du commun! Aucune comparaison possible avec qui ce soit pour celui qui cite grands classiques, traités philosophiques et autres extraits démontrant sa vaste culture générale. Le 20 mai dernier, il rodait son nouveau spectacle Enfant du siècle à la Salle Montignac. Délicieusement drôle et assurément prometteur.

Le comédien et humoriste a tablé sur son côté particulier, voire décalé de la société. Plutôt solitaire, peu friand des rapprochements physiques et rêvant de faire partie de l’élite intellectuelle d’une autre époque, il décrira son malaise et son incompréhension à l’endroit du monde d’aujourd’hui. En ressortiront des réflexions sur le ton de l’évidence, où il se confie directement au public plutôt que de se donner en spectacle. La formule «une blague, un punch, ha ha ha», très peu pour lui…





Certes, il est difficile de décrire un spectacle d’humour qui emprunte une voie quasi littéraire. D’ailleurs, il confiera -toujours sur un ton alliant une lenteur et un détachement qui lui sont propres- à quel point ses origines intellectuelles, qui ont forgé sa personnalité, lui nuisent dans ses rapports amicaux et amoureux.





Le récit de ses maladresses est à la fois comique et attachant. Et son interprétation de personnages -dont un motard rencontré aux Régates de Valleyfied- rend d’autant plus vivante sa présence scénique.





«Je ne suis pas ce qu’on appelle un homme de peu de mots», adressera-t-il, pour démontrer que son caractère savant ne le rend pas particulièrement populaire auprès des filles. Pourtant, qui sont ces «hommes de peu mots», aussi mystérieux qu’attirants, sinon des hommes qui ne connaissent que peu de mots?, laissera-t-il entendre.





Si, de prime abord, ses réflexions lui donnent des allures de snob, elles n’en détiennent pas moins sa vérité. Et c’est justement cette authenticité qu’on aime. Cet humour sans filtre, dépouillé de toute vulgarité.