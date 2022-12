Tassez-vous de lâ€™lÃ  Dehors novembre est lÃ ! - Claudia Collard : Culture

(Photo Pourquoi Scène) (Photo Pourquoi Scène) (Photo Pourquoi Scène)

Le public avait rendez-vous avec l’univers des Colocs le soir du 14 décembre à la Salle Montignac. Une plongée au cœur de la création de l’album Dehors novembre, vibrant hommage aux mots, à la musique et à la poésie d’André «Dédé» Fortin, raconté par André Vanderbiest, alias Vander, témoin privilégié de cette époque et fascinant narrateur. À ses côtés, le comédien Hubert Proulx, qui s’est donné à fond, tant en énergie qu’en émotions.

Dans un décor épuré, évoquant le chalet de Saint-Étienne-de-Bolton où a été composé l’album mythique, Vander raconte ses souvenirs, relatant son arrivée comme nouveau bassiste des Colocs puis partageant avec beaucoup de sensibilité l’état d’esprit et le travail artistique de Dédé à cette époque. On sent d’emblée son admiration pour le talent de celui avec qui il s’est créé une solide amitié.

Les textes du regretté Dédé Fortin sont mis de l’avant par le comédien Hubert Proulx qui, plutôt que d’incarner le personnage, en communique la puissante poésie, à la fois belle et perturbée. L’énergie de Dédé, sa révolte contre l’injustice, ses émotions à fleur de peau, tout ça et encore plus est palpable et prenant.

On s’amuse aussi, des anecdotes plus comiques traversant un récit émouvant, mais jamais larmoyant, avec un constant support visuel sur grand écran. La force émerge de cette histoire captivante qui est celle des Colocs, Vander partageant aussi des fragments survenus avant son arrivée dans le groupe. Un groupe qui a fait un colossal virage musical avec Dehors novembre.

Un mot également sur la musique du spectacle, qui comptait aussi sur la présence du multi instrumentiste Jean-Denis Levasseur et du batteur Jean-Sébastien Nicol, conférant une note grandiose à cette prestation au caractère intime. Et un autre mot sur la finale mémorable, avec une interprétation bien sentie de Tassez-vous de d’là chantée par Hubert Proulx.

Lac-Mégantic constituait le dernier arrêt de la tournée Dehors novembre de cette année. Et, pour la petite histoire, une table a été cassée, marquant le coup bien involontairement. Devrait suivre ici un émoticône bonhomme sourire…