La Bande à Frank, l’ADN d’un groupe survivant - Rémi Tremblay : Culture Musique

La Bande à Frank, dans le parc des Vétérans l’an dernier, à l’inauguration de la saison Entre chien et loup. (Photo Claude Grenier)

À l’aube de sa 15e année d’existence, le groupe La Bande à Frank pourrait se définir comme «une espèce d’entité qui ne veut pas mourir». C’est du moins l’avis de l’un de ses pionniers, Tom Quigley. Retour sur la scène locale, le 18 février, à 20h, à la Légion canadienne, pour une soirée swing. Entrée 15$.

Dans ce groupe multigénérationnel d’une quinzaine de musiciens accompagnés de la chanteuse Annie Julien, le pianiste Tom Quigley en est le doyen et le saxo Loic Giguère le plus jeune, à 16 ans. Au fil des années, la bande a passé à travers les épreuves, comme le décès d’un des fondateurs, Jean-Pierre Paradis, les crises, comme la pandémie de la COVID-19, mais ses musiciens ont toujours réussi à présenter ses spectacles, dont l’ouverture de la saison Entre chien et loup, dans le parc des Vétérans.





«On n’a jamais rien planifié, mais il s’est toujours passé quelque chose, ajoutera Tom, au fil de la conversation. On est comme une famille décomposée qui se recompose et se décompose. Une aberration, je dirais, mais ça fait partie des singularités de la région. La musique, ici, c’est comme rentré dans l’ADN par une veine musicale.»





La section rythmique comprend les trois doyens Marc-André Bédard à la batterie, Pierre Poulin à la guitare et Tom Quigley au piano; Timothé Lauzon aux percussions et Roger Couture à la contrebasse et à la basse électrique. «Roger est un musicien motivé, avec nous il découvre le jazz.»





Dans la section des trompettes, Caroline Mercier et François Beaudoin. Aux trombones, Max Tye Gingras, le conjoint de Caroline, André Ayotte, France Fortin et Caroline Plaçais. Aux saxophones, Théo Forest Laplante (alto), Loic Giguère (alto] et Daniel Hervieux (sax baryton).





D’ici à l’été, La Bande à Frank pourrait intégrer d’autres passionnés de musique. (