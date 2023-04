Un service de taxi prend la relève - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Adam Chartrand, opérateur du service Alt Taxi. Un véhicule de la flotte de Alt Taxi. (Photo Pierre Lebeau)

Après Alt Transit, un service de transport adapté mis en place en juillet 2022, voici Alt Taxi, du même opérateur Adam Chartrand, qui vient combler un besoin depuis que Taxi Mégantic a cessé ses opérations le 31 décembre 2021.

Amorcé à la mi-mars, le service de Alt Taxi dispose de trois véhicules, dont un pouvant accueillir cinq passagers et un autre adapté pour deux fauteuils roulants. Le service est offert de 8h à 18h, du lundi au vendredi.





Après la fin de Taxi Mégantic, les organismes socioéconomiques et la MRC du Granit ont exploré diverses propositions pour une relève de l’industrie du taxi et pas loin d’une dizaine de promoteurs ont offert leur solution, sans qu’aucune d’entre elles ne parvienne à atteindre l’étape du démarrage.





Adam Chartrand le reconnaît, «une business c’est prendre le risque». Et dans le taxi, la patience aussi est de mise. Pour l’instant, il n’a reçu aucune aide pour mettre sur pied Alt Taxi, alors que Alt Transit tire plutôt bien son épingle du jeu, en obtenant des contrats de transports notamment avec le CHUS et le réseau de la santé de l’Estrie. Rien de concluant dans les discussions à date avec la Société d’aide au développement (SADC) de la région de Mégantic et la Société de développement économique du Granit (SDEG).





«En janvier 2022, j’ai discuté avec Clément Rancourt (Taxi Mégantic) et je suis allé voir des gens pour le financement. C’était très, très lent. Arrivé en mai, j’ai pris une décision : on va s’acheter des véhicules et on va commencer les opérations, sinon le projet ne va jamais démarrer. Les véhicules sont difficiles à acquérir. J’en ai trouvé un à London, en Ontario.» Démarrage en juillet 2022 de Alt Transit. L’automne suivant, le temps était venu pour un deuxième véhicule. La décision d’opérer un service de taxi a été volontairement retardée à après les Fêtes.





Des approches ont aussi été menées auprès d’institutions et d’entreprises, notamment l’école Montignac, une entreprise de granit à Saint-Sébastien et le Minicompostelle à Notre-Dame-des-Bois.





À la centrale de la rue Huard, Adam s’occupe de la gestion et de la logistique, ses chauffeurs sont Mike et Valérie. Trois véhicules dans la flotte, dont une auto électrique qui sera bientôt changée pour un modèle Tesla avec une autonomie de 300 km. Rechargement en 45 minutes en charge rapide, disponible sur les bornes de recharge de la rue du Québec-Centrale et à proximité de la gare. Sur les lieux de la centrale, une borne lente, qui remet la batterie du véhicule à 100% en environ sept heures.





Avant de s’installer dans une petite maison à Saint-Robert-Bellarmin, qu’il a rafistolé au complet, avec sa conjointe, Adam a notamment travaillé dans l’industrie du camionnage, à travers l’Amérique du Nord au complet. «C’est de là que j’ai appris toute la logistique du transport.»