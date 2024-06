Record de participation au Marathon du Mont-Mégantic - : Sports

Environ 750 coureurs ont pris part à la troisième édition du Marathon du Mont-Mégantic. (Photo: Morphart Créations inc)

Sous une pluie torrentielle, près d’une cinquantaine de coureurs ont pris le départ de l’Ultra marathon du Mont-Mégantic, un parcours audacieux de 80 km sur les sentiers du parc national et du parc régional du Marécage des Scots. Cette nouvelle épreuve spectaculaire lançait le début d’une fin de semaine riche en émotions proposant sept distances de course en sentier aux athlètes de tous les niveaux.



Environ 750 coureurs étaient attendus pour la troisième édition du Marathon du Mont-Mégantic, un record. Venant de partout au Québec, ceux qui ont pris le départ étaient prêts à relever le défi avec un grand sourire malgré les conditions météo qui élevaient quelque peu le niveau de difficulté de la course en sentier. Sur un fond de dépassement de soi et de bonne humeur, l’événement a été encore cette année un véritable succès.



Aux distances habituellement proposées – 42 km, 16 km, 7 km et 2,5 km enfants - s’ajoutaient cette année le 80 km, un parcours qui a ravi les coureurs chevronnés par ses superbes vues et sa diversité, et un 21 km très accessible en pleine nature. Ces deux épreuves seront de nouveau proposées pour la 4e édition, dont les inscriptions ouvriront très bientôt.



Côté résultats, plusieurs performances impressionnantes. L’épreuve phare, le 42 km, a été remportée pour une deuxième fois de suite par Dany Racine, suivi par Antoine Jolicoeur Desroches et Jean-François Cauchon, et du côté féminin par Geneviève Asselin-Demers, qui a établi un nouveau record sur le parcours. Au 80 km, le gagnant Joseph Blanchard a établi un temps de 8h01 lors d’une arrivée spectaculaire au sprint, quelques secondes à peine devant Maxime Clened.



«Le but est faire bouger les gens, déclare Félix Guèvremont, directeur de course et kinésiologue à Piopolis. On constate qu’année après année, les gens reviennent participer à notre événement, s’améliorent, se dépassent, établissent de nouveaux records; ça me fait chaud au cœur de voir un tel engouement. Rien de cela ne serait possible sans l’appui de la communauté, l’aide de nos précieux bénévoles et surtout l’accueil du parc national du Mont-Mégantic.»