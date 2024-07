L’Acadie à Piopolis - Rémi Tremblay : Culture Musique

(Photo Huguette Caza)

Une soirée chaudement acadienne, au Festival St-Zénon-de-Piopolis, le 19 juillet. Le groupe Les Gars du Nord, sept musiciens ayant à leur tête Wilfred LeBouthillier, a soulevé la salle avec un répertoire tiré de son 3e album «Les fils du père», lancé en 2023, après «Les Gars du Nord» en 2017 et «Caribou» en 2020.





Sous influence acadienne du Nouveau-Brunswick, le répertoire des Gars du Nord se mélange agréablement avec du québécois pure laine, et pas juste des pièces du Nouvel an, même si, en plein mois de juillet, l’inversement des pôles du Nord touche le public sans trop de dichotomie.