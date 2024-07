Une nouvelle trilogie pour Sylvain Bouffard - Claudia Collard : Culture Littérature

Sylvain Bouffard poursuit sa lancée dans l’univers littéraire. L’auteur originaire de Stornoway qui a publié lui-même ses cinq premiers livres a depuis intégré une maison d’édition, a écrit un roman pour ados et vient de procéder au lancement du second tome d’une nouvelle trilogie. Sans compter les projets à venir. Pas mal pour un père de trois enfants qui cumule les rôles de militaire et pompier volontaire!



Débuté en 2009, son travail d’écriture l’a mené à la sortie de sa série L’assaut du mal en autoédition à compter de 2013, comprenant cinq volumes au total. L’année 2022 marque ensuite une nouvelle étape pour l’auteur, qui intègre alors la maison d’édition Ediligne.



Depuis, il a écrit le roman Dragons de l’Apocalypse destiné aux adolescents ainsi que les deux premiers tomes de sa trilogie Le Rebelle des Ténèbres. Sans compter sa participation à différents Salons du livre, lui permettant de rencontrer des lecteurs et de propulser ses ventes. Qui plus est, sa maison d’édition a accepté de rééditer ses premiers romans! La sortie de deux d’entre eux est déjà effectuée et le troisième est actuellement en révision.



Alors qu’il qualifie sa série L’assaut du mal comme une histoire d’horreur fantaisiste, Le Rebelle des ténèbres «est un triller surnaturel mais plus réaliste; il y a de l’horreur, beaucoup d’action, un être démoniaque et une secte en arrière de ça. Dans la première série, il était question de monstres, de créatures physiques alors que mes nouveaux romans ce plutôt des esprits; on est dans le paranormal», décrit-il.



Comment fait-il pour être aussi prolifique malgré son horaire chargé? «Au lieu de regarder des séries ou passer une heure sur les réseaux sociaux j’écris. Et je peux écrire n’importe où, n’importe quand. Pas besoin de m’isoler; je n’ai pas de difficulté à me concentrer», partage celui qui peut rédiger autant le soir après que sa conjointe soit couchée que le matin avant que les membres de sa famille soient levés. Même durant les pratiques de basket de son fils, il parvient à rédiger. «J’aime écrire, ce n’est pas un travail pour moi, donc je trouve du temps pour ça».



En plus d’être en pleine écriture du dernier tome de sa trilogie, Sylvain a d’autres projets littéraires. Parmi ceux-ci, il sera un des auteurs d’un recueil de nouvelles qui sortira pour Noël.



Les livres de Sylvain Bouffard sont disponibles en ligne Les livres de Sylvain Bouffard sont disponibles en ligne ici et on peut le contacter via sa page Facebook «Sylvain Bouffard - Auteur»



Si son souhait d’écrire l’habite depuis très longtemps, c’est sa mission en Aghanistan qui l’a poussé à aller de l’avant. «Ç’a été l’élément déclencheur; j’ai pris conscience que la vie est courte», relate celui qui œuvre maintenant en recherche et développement à la base militaire de Valcartier et réside dans la région de Portneuf.