Mauvaises pratiques de gestion au CSSS des Hauts-Cantons

Agissons ensemble face à une situation où le bien-être des enfants est plus que prioritaire. Parlons des mauvaises pratiques de gestion au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, plus spécifiquement le problème lié aux mauvaises prévisions des inscriptions du préscolaire à l’école de la Rose-des-Vents de Stornoway.



Pour vous mettre dans le contexte de la situation, l’école de Stornoway est la seule école dans notre région qui offre une éducation alternative, soit la pédagogie Freinet. Cette pédagogie interpelle beaucoup de parents qui adhèrent moins aux méthodes d’enseignement traditionnelles. Depuis maintenant cinq ans, l’école de la Rose-des-Vents offre cette éducation alternative, ce qui la rend de plus en plus populaire. Les chiffres prouvent cette popularité: nous comptons cette année à l’école 29 enfants provenant de la municipalité de Stornoway et 32 enfants hors-bassin.



Le ridicule ici, que nous voulons souligner dans cette lettre d’opinion, est le fait que le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons ne veut pas compter les inscriptions hors-bassin dans leur prévision d’inscriptions en lien avec la maternelle, et ce, même si la population hors-bassin représente 52,4% des élèves. Au moment de la rédaction de cette lettre, la maternelle 5 ans n’est donc pas offerte pour l’année scolaire 2024-2025 à l’école de la Rose-des-Vents. On dénombre actuellement, en maternelle 4 ans, trois enfants hors-bassin et trois autres provenant de la municipalité de Stornoway qui désirent aller en maternelle 5 ans l’an prochain à l’école de la Rose-des-Vents. Selon le règlement scolaire, on demande un minimum de 6 élèves pour ouvrir une classe préscolaire. En faisant le calcul exact, nous pourrions donc offrir la maternelle 5 ans à l’école de Stornoway.



Alors, vous vous dites: où est le problème? Le problème est le suivant: les prévisions d’inscriptions en lien avec le préscolaire. Les méthodes pour faire les prévisions sont erronées, et en voici la raison. Le système informatique utilisé au CSSS des Hauts-Cantons dénombre seulement trois inscriptions, et ce, même si nous avons les 6 futurs élèves de maternelle 5 ans présentement à l’école, dans la classe de maternelle 4 ans. Il est là notre problème! Il faut sérieusement revoir la programmation afin de pouvoir prendre les bonnes décisions.



Ce problème de réelles préoccupations. Effectivement, les enjeux auxquels font face les parents en lien avec le manque d’une classe de maternelle sont importants et inquiétants pour eux. Leurs enfants se retrouvent brimés dans leurs sentiments d’appartenance et de sécurité. Les enfants de 4 et 5 ans doivent faire un long trajet d’autobus pour se rendre dans le village où la maternelle est offerte. Un parcours de 45 minutes est beaucoup trop long pour des petits de cet âge. Et n’oublions pas également que ce manque de service nous amène à perdre des inscriptions au niveau primaire, puisque des parents choisissent d’inscrire leur enfant ailleurs, pour leur éviter les alternances d’école. Ces enjeux sont importants à considérer, compte tenu du nombre d’élèves à l’école et le ratio élèves de Stornoway vs élèves des villages avoisinants.



Ce que les parents souhaitent, c’est que l’on considère les inscriptions des enfants hors-bassin, soit en provenance de Lac-Mégantic, Nantes, Lac-Drolet, Stratford, etc., dans leur prévision d’inscriptions pour assurer que la maternelle 4 et 5 ans soit offerte à chaque année à Stornoway et qu’on puisse enfin arrêter les débats annuels.



L’école de Stornoway, nous vous soutenons!



Signé, les parents des élèves de l’école de la Rose-des-Vents de Stornoway: Marie-Josée Grenier, Gabrielle Brosseau, Jessica Fréchette, Julie Turcotte, Kathy Bilodeau, Kathy Turcotte, Luna Laverdure, Mireille Cyr, Shirley Bilodeau, Maude Brunelle