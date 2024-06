GRAND club de course de Lac-Drolet: première saison terminée - : Sports Course

Un accomplissement pour les participants à la première saison du GRAND club de course de Lac-Drolet.

Le GRAND club de course de Lac-Drolet a clôturé sa session de printemps le 18 juin. Spécialement conçu pour les jeunes de 5 à 15 ans passionnés de course et d’activité physique, le programme d’une durée de huit semaines a offert à sept enfants de la municipalité une expérience unique visant à promouvoir la santé, le bien-être et le plaisir à travers la course à pied.



L’entraîneur pour la session était Anny Hamel, reconnue pour son implication dans le club de course Les Gazelles ainsi qu’au Défi-Drolet. «Les enfants ont pu vivre une expérience positive de dépassement de soi et de travail d’équipe à travers l’apprentissage de la course», souligne-t-elle.



La session de printemps du GRAND club de course a débuté le 30 avril dernier. Et les séances ont eu lieu chaque mardi et jeudi de 15h à 16h. Les sept enfants inscrits ont pu découvrir les joies de la course à pied tout en développant de saines habitudes de vie pour eux ainsi que leurs proches puisqu’ils devaient aussi s’entraîner durant la semaine.



La municipalité a gracieusement prêté le gymnase les jours de pluie ou de grande chaleur. Les jeunes athlètes ont ainsi pu courir à l’intérieur et diversifier l’entraînement avec des jeunes de style crossfit. Mont-Gym, Coopérative de solidarité a également prêté ses équipements pour les jeunes afin de tester la course sur tapis roulant, une activité qui a été très appréciée.