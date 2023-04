Éclipse totale du Soleil le 8 avril 2024: un événement rarissime - Rémi Tremblay : Actualités

Clin d’œil du Soleil, capté aux environs de 13h25, le 10 avril dernier, sur le chemin d’accès à l’ASTROLab du Mont-Mégantic.

Le 8 avril 2024, une éclipse totale du Soleil se produira en après-midi et sera visible depuis le Sud du Québec. La région de Mégantic sera privilégiée, en plein centre de la bande de totalité, avec une observation de longue durée, soit environ 3 minutes 28 secondes! Pareil phénomène astronomique ne survient en moyenne qu’aux 375 ans à un endroit donné. La dernière fois qu’une éclipse totale a été observée à Montréal remonte à 1932. Pour Québec et tout le sud du Québec, la dernière remonte aussi loin qu’en… 1379!

En 2024, la région où l’éclipse sera totale traverse le sud du Québec, une partie de la grande région de Montréal, la Montérégie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et les Îles-de-la-Madeleine. «En plein centre de la bande de totalité de l’éclipse se trouvent le mont Mégantic, les villes de Sherbrooke, de Lac-Mégantic et de Cap-aux-Meules. C’est à ces endroits que l’éclipse totale durera le plus longtemps, soit environ 3 minutes et 28 secondes», partage l’ASTROLab du Mont-Mégantic. Pour les régions situées en bordure de cette bande, l’alignement cosmique ne durera que quelques dizaines de secondes. À l’extérieur de la bande, les gens assisteront à une éclipse partielle.





Lors de l’éclipse totale, pendant quelques secondes à quelques minutes, le Soleil sera complètement caché et il sera possible d’admirer sa couronne. «Il fait aussi plus sombre et plus froid lors de cette période de totalité, ce qui affecte le comportement de certains animaux. Plusieurs considèrent ce phénomène comme le plus impressionnant des spectacles naturels. Un nombre important de gens du Québec et d’ailleurs convergeront aussi vers la bande de totalité pour tenter de profiter de cette expérience unique», poursuit le communiqué.





Le coordonnateur scientifique à l’ASTROLab du Mont-Mégantic Sébastien Giguère a dû parcourir des milliers de kilomètres pour participer à la chasse d’une éclipse solaire nord-américaine en août 2017, au Texas, en compagnie de son fils et de son père. Et des autres millions de personnes qui se sont déplacées pour voir le spectacle à l’œil nu. «Voir le Soleil disparaître complètement en plein jour porte à la fois une dimension culturelle et spirituelle. C’est l’un des événements les plus émouvants.»





Afin d’offrir un portail de référence sur le phénomène, un site internet sur les éclipses a été mis en ligne, eclipsequebec.ca, grâce à la collaboration de plusieurs acteurs du milieu de l’astronomie et de la vulgarisation scientifique au Québec. Une nouvelle application mobile bilingue est en cours de réalisation et sera bientôt disponible sur iOS et Android. Cette application permettra de se préparer à toute éclipse de Soleil grâce à une simulation selon sa position. Elle pourra être utilisée le jour J pour suivre en temps réel la progression exacte de l’éclipse en un lieu donné.





L’équipe du Mont-Mégantic planifie l’événement depuis déjà plusieurs mois. Il en sera question dans les soirées d’astronomie à l’ASTROLab au cours de l’été 2023 et lors de présentation dans les classes en direct à distance pendant l’année scolaire.





En Estrie, la mobilisation est en marche depuis des mois, avec différents acteurs scientifiques et touristiques. Avec une valeur ajoutée pour le Mont-Mégantic où un événement public sur réservation se déroulera à la base de la montagne. Les détails de la programmation sont à venir.





«Une éclipse totale du Soleil est un événement «culturel» en soi. Tout le monde est concerné. En 2017 aux États-Unis, des millions de personnes se sont déplacées ou mobilisées.»





À un an de l’événement, le regroupement Éclipse Québec 2024 invite la population à remarquer où se situe le Soleil en fin d’après-midi encore quelques jours, afin de repérer un bon site d’observation près de leur école, travail ou lieu de résidence pour observer ce phénomène unique l’an prochain. Vers 15h30, le Soleil se trouve près du sud-ouest à environ 40° d’altitude au-dessus de l’horizon. Consigne importante, ne jamais observer le Soleil directement, sauf pendant les quelques minutes où le Soleil est complètement couvert. L’observation doit toujours se faire de manière sécuritaire, avec des lunettes ou des filtres appropriés.