Amour, sexe, couple et communication - : Actualités Société

Diane Gagnon et Denis Carignan donneront une conférence le 10 mai à la Salle Montignac.

Une conférence sous le thème «Amour, sexe, couple et communication» sera présentée aux parents de la région, le 10 mai, 19h, à la Salle Montignac. Denis Carignan et Diane Gagnon y ramèneront l’importance de prendre soin du couple dans la vie parentale.

C’est avec humour que les conférenciers aborderont les différences entre les hommes et les femmes, les quatre étapes du couple, la gestion des conflits, la réponse sexuelle, les types d’attachements, la dépendance et expliqueront ce que font les couples heureux. Une conférence destinée à nourrir de nouvelles perspectives et dédramatiser certaines situations de la vie courante.





Denis Carignan a une formation en psychologie, en pédagogie, en sexologie, en programmation neurolinguistique (P.N.L) et en hypnose. Il a été professeur de psychologie et en sexologie au Cégep Beauce-Appalaches de 1991 à 2021. Son style est rempli d’humour, de simplicité et toujours parsemé d’exemples concrets qui permettent de faire des liens avec la vie de tous les jours.





Écrivaine, conférencière internationale, formatrice experte pour What we are, experte pour l’APM, coach et entrepreneure depuis 33 ans, Diane Gagnon est auteure de bestsellers sur l’estime de soi et sur notre relation aux autres et à la vie. Elle est aussi animatrice de l’émission webtélé Porteurs d’espoir.





Contribution volontaire à l’entrée pour cette activité offerte par les partenaires en petite enfance de la MRC du Granit (La Maison de la Famille du Granit, La Constellation du Granit, Le CPE Sous les Étoiles et l’équipe Passe-Partout du Centre des services scolaire des Hauts-Cantons) et grâce à l’apport de commanditaires.