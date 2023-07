Retard dans les travaux du bassin de rétention - : Actualités Environnement

Le bassin de rétention du secteur du Versant, un ouvrage inachevé à ce jour. (Photo Robert Bellefleur)

(Rémi Tremblay et Claudia Collard)- Dans la soirée du samedi 8 juillet, un violent orage a déversé environ 25 mm d’eau en tout au plus 30 minutes, entraînant un déversement d’eau dans le bassin versant nord-ouest de la baie des Sables, à Lac-Mégantic. Et le retard dans les travaux du bassin de rétention n’aide en rien la situation.





Résident dans le secteur Baie-des-Sables, Robert Bellefleur note que «le bassin de rétention du secteur du Versant dont la construction a débuté l’hiver dernier, avec des travaux inachevés suspendus depuis la mi-mai 2023, n’a pas été très efficace lors de cet orage et ne le sera sûrement pas pour ceux à venir durant les prochaines semaines.»





Dans un courriel, M. Bellefleur partage: «Sa surface mise à nue, sans bassin, ni membrane imperméable, a plutôt accentué davantage l’érosion et le transport massif de sédiments additionnels vers les affluents de la baie des Sables.» Reprochant aux autorités municipales le «laxisme» qui s’accentue, il réclame l’intervention de la Direction régionale de l’environnement pour «exiger la finalisation rapide de l’ouvrage non complété qui nuit davantage à l’environnement du lac Mégantic.»





Réponse de la Ville

Questionnée sur le sujet, la Ville confirme que l’entrepreneur retenu pour les travaux devait effectivement réaliser le bassin de rétention en juin. «Le déboisement s’est fait à l’automne 2022 dans le but que les travaux d’excavation s’enclenchent dès le printemps 2023, une fois que les sols pouvaient le permettre. Les délais sont actuellement occasionnés par l’entrepreneur qui connaît des défis dans la gestion de ses chantiers (retard dans la livraison de certains matériaux comme la membrane, manque de main-d’œuvre dû aux nombreux chantiers, dont la rue Laval et de la Maison des aînés). Nos équipes sont en action directe avec eux afin que les travaux se réalisent le plus possible et que les barrières de sédiments mises temporairement soient plus efficaces. Les pluies diluviennes des dernières semaines complexifient la situation», a transmis la directrice du services des communications, Karine Dubé, ajoutant qu’une rencontre à ce sujet s’est déroulée la semaine dernière entre le directeur général de la Ville, Jean Marcoux, et l’entrepreneur affecté au travaux.





Concernant les rumeurs que le budget de quelque 800 000$ lié au chantier du bassin de rétention serait épuisé, celles-ci sont fausses, confirme Mme Dubé. «Les travaux seront réalisés tel que prévu selon les coûts initiaux prévus au contrat.»