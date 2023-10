Oui, le ridicule rend plus fort! - Claudia Collard : Culture Humour

Bruno Coppens était en spectacle le 4 octobre à la Salle Montignac. (Photo Claudia Collard)

Si le ridicule ne tue pas et que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ça signifie donc que le ridicule nous rend plus fort! Type de déduction qui résume à peu près la façon de penser de Bruno Coppens, qui était en spectacle le soir du 4 octobre à la Salle Montignac, démontrant du même coup son art de triturer les mots pour mieux les remodeler.

L’échec est une réussite qui s’ignore, dira-t-il, après avoir enjoint le public à réciter des mantras où positivisme et résilience ont force de loi. Fascinant aussi son talent pour transformer les mots et nous transporter dans un univers parallèle, où la fable Le renard et le corbeau est littéralement racontée à l’envers.





Considérant que les Québécois et les Belges ont plusieurs points en commun, il déplore toutefois le fait que Belge ne rime avec aucun mot, tout comme d’autres orphelins de la langue française, dont la définition n’avantage incidemment personne: monstre, goinfre, larve et pauvre. (Difficile de ne pas chercher des rimes après ça!)





S’amusant de ses côtés «dyslexique et gaucher», il fait effectivement la preuve par quatre que le ridicule rend plus fort et que l’échec est une réussite qui s’ignore. Qui plus est, son délire est interactif, donnant l’occasion au public de bien se familiariser avec sa poésie axée sur une patate pelée et à réveiller le bonobo en nous.





Malgré le public réduit, Bruno Coppens a réussi à créer une atmosphère de salle comble, partageant aisément sa belle folie et laissant dernière lui un vif éclat de vie.