Premier coup de semonce du front commun - Rémi Tremblay : Actualités

Devant le Centre hospitalier, des manifestants de l’Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (APTS).

À l’instar de quelque 420 employés de l’État à travers tout le Québec, des centaines d’employés des secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux sur le territoire de Lac-Mégantic ont pris la rue, quelques heures, dans l’avant-midi du lundi 6 novembre, pour faire pression sur leur employeur. Une première manifestation du front commun syndical en cet automne qui s’annonce chaud.

Attroupement un peu festif sur Laval, devant le Centre hospitalier et à la sortie de la Polyvalente Montignac, où plusieurs dizaines de grévistes du Syndicat de l’Enseignement de l’Estrie, du personnel de soutien et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont défilé sur le trottoir, récoltant des coups de klaxon d’appui de la part des automobilistes.





Devant les écoles primaires, notamment sur Dollard et Notre-Dame, jusque sur Laval, aux feux de circulation au croisement Laval-Maisonneuve, des messages tels «Liquidation des profs jusqu’à l’épuisement», «Enseigner sans saigner» et «Une profession pas une vocation», énonçant des insatisfactions chez le personnel enseignant du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons. La semaine précédente, la direction du CSSHC avait avisé les parents et élèves des établissements primaires et secondaires qu’il y aurait grève de tous les membres du personnel le 6 novembre, de minuit à 10h30, et qu’il n’y aurait pas de transport scolaire ce matin-là, ni service de repas du midi.





Le front commun unit «d’une seule voix» la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS.





Sur la ligne de piquetage, près de l’accès à la Polyvalente Montignac, Francis Boulet, premier délégué des enseignants, explique le coup de semonce syndical. «La convention collective est terminée depuis avril dernier. Nous, on a fait le dépôt de nos demandes au mois d’octobre l’an passé. Ça fait plus d’un an. Le gouvernement a déposé ses offres au mois de décembre. Et on ne voit pas de progrès significatifs aux tables de négo, c’est pour ça qu’on est en grève ce matin.» Le représentant syndical déplore le fait que les discussions aux tables de négociations n’aient commencé qu’au début du mois d’août.





Non loin de là, des syndiqués de l’Alliance du personnel professionnel et technique manifestent. Ils le feront une partie de la journée, avec le support du personnel venu des CHSLD. «C’est sûr qu’il y a de l’épuisement, c’est sûr que nos gens sont fatigués. Beaucoup d’absences au travail, donc une surcharge de travail pour combler les postes. On n’a pas de bonnes conditions de travail, il y a l’inflation, ça devient de moins en moins attractif. Il y en a qui quittent vers le privé, d’autres qui quittent tout simplement. Et ça se sent encore plus en région, parce qu’on est des plus petites équipes, donc l’absence d’une ou deux personnes sur un quart de travail, ça paraît encore plus», signale Jacinthe Galaise, de l’APTS.





Les 8 et 9 novembre, c’était au tour des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), en majorité des infirmières, de débrayer. Le vote de grève à 95% témoigne du ras-le-bol des infirmières et des soignantes en général.