Nez rouge, pour festoyer en toute sécurité - Claudia Collard : Actualités

Marie-Josée Bolduc (Desjardins), Marie-Hélène Gagné (présidente d’honneur), Alexandre Fortin (président d'ONR Mégantic), Yannick Gagné (représentant du Club Lions) et Gabrielle Morin (SAAQ).

L’invitation est lancée tant aux bénévoles qu’aux utilisateurs d’Opération Nez rouge (ONR) Mégantic, qui reprendra du service pour une 28e année en offrant neuf soirées de raccompagnement. «Pourquoi ne pas créer des équipes dans votre milieu de travail ou vous impliquer avec des amis et membres de votre famille?», lance la présidente d’honneur Marie-Hélène Gagné.

Bien connue tant dans le domaine communautaire qu’entrepreneurial, la propriétaire de l’entreprise Coup de pouce Mégantic s’emploie quotidiennement à faire une différence dans la collectivité. Pour Mme Gagné, occuper la présidence d’honneur de ce qu’elle considère comme «un service essentiel dans une région comme la nôtre», s’inscrit dans cette lignée.





L’organisation locale est sous l’égide du Club Lions de Lac-Mégantic pour une 22e année. Le président du comité organisateur et membre Lions, Alexandre Fortin, a souligné l’apport des partenaires financiers et des bénévoles, sans qui le service ne pourrait exister. «L’Opération Nez rouge, c’est également un message de prévention, d’éducation et de sensibilisation à la conduite avec les capacités affaiblies. Jusqu’à maintenant, 6303 raccompagnements sécuritaires ont été réalisés.»





Une partie de l’argent amassé est remis aux organismes participant aux soirées de raccompagnement et autres causes jeunesse. «Depuis ses débuts, le Club Lions a redistribué près de 200 000$ dans la communauté», indique Yannick Gagnon, membre Lions et qui agit titre de coordonnateur adjoint du comité d’organisation.





À la Société d’assurance automobile du Québec, partenaire d’Opération Nez rouge, qui mène sa 40e campagne à l’échelle provinciale, on considère que cette alliance a contribué à changer les comportements. Il importe toutefois de poursuivre les efforts en ce sens. «En Estrie, 26% des personnes qui sont décédées dans un accident de la route avaient de l’alcool dans le sang», communique Gabrielle Morin, conseillère en relation avec le milieu pour la SAAQ.





Dans l’aventure depuis les tous débuts d’ONR Mégantic, la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit renouvelle une fois de plus ce partenariat. «J’invite les gens à utiliser le service et à s’impliquer à titre de bénévole. Ça peut faire toute la différence et ça peut définitivement aider à sauver des vies», transmet Marie-Josée Bolduc.