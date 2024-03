Nouveau toit du Stade: Pomerleau et Canam relèveront le défi - Rémi Tremblay : Actualités

L’usine de Canam à Saint-Gédéon sera mise à contribution pour la construction du nouveau toit du stade olympique à Montréal. Les équipes de travail s’y préparent.

Un consortium composé de Pomerleau et Canam veillera au bon déroulement des opérations pour doter le Stade olympique de Montréal d’un nouveau toit. Un contrat de de 730 millions de dollars a été obtenu en vertu d’une entente de gré à gré intervenue avec le gouvernement du Québec, ce qui, avec les dépenses déjà réalisées, porterait à 870 millions de dollars le coût global du projet, pour lequel cinq usines du groupe Canam, incluant Saint-Gédéon et Sherbrooke, seront impliquées dans la fabrication des matériaux. Les travaux s’échelonneront sur quatre ans et sont prévus se terminer en 2027.

Tout un défi pour Canam et Pomerleau, deux entreprises beauceronnes. Installé en 1982, le toit du stade olympique a un historique peu glorieux, ayant éprouvé des problèmes à peine un an plus tard. Le deuxième toit, installé en 1998, a lui aussi connu des déboires peu après son installation. Les coûts de construction du stade, évalués à l’époque à 163 M$, ont explosé à plus d’un milliard de dollars. L’option de le démolir en coûterait le double.





Le nouveau toit entre dans les cordes du Groupe Canam qui a déjà réalisé, parmi ses milliers de projets, la construction de 75 stades, dont plusieurs avec des toits, au Canada et aux États-Unis.