Prévenir la violence et agir sur ses conséquences - Claudia Collard : Actualités Société

Cindy Quirion, responsable à la sensibilisation, Mélanie Tousignant, intervenante jeunesse et Cynthia Landy, intervenante à la sensibilisation pour la Bouée. (Photo Claudia Collard)

En plus d’héberger des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, la Bouée intervient auprès des jeunes, afin de sensibiliser et prévenir, voire mettre un frein aux différents types de comportements violents. En milieu scolaire, mais aussi auprès des enfants et ados qui en sont témoins.

Via l’atelier XOX, qu’elles animent en compagnie d’une policière, la responsable à la sensibilisation Cindy Quirion et l’intervenante à la sensibilisation Cynthia Landry abordent cette emprise sur l’autre qu’est la violence. Des élèves de la polyvalente Montignac (secondaire IV), du Centre d’éducation aux adultes et de la MFR se familiarisent notamment avec les différentes formes de violence, la notion du consentement et les aspects légaux pouvant en découler.



La présentation en milieu scolaire s’appuie sur une vidéo interactive où les réponses des élèves servent de canevas à la transmission d’information. Les conséquences de la «violence amoureuse», mais aussi l’importance d’entretenir des relations saines, y sont mises de l’avant à l’aide d’outils adaptés.



«Plus on intervient tôt, mieux c’est. On vient semer des graines, sensibiliser à la violence, dire que ça peut avoir de graves répercussions. Si on peut sauver une seule personne, on aura fait un grand travail», transmet Cindy, informant que l’instauration d’ateliers adaptés aux différents niveaux du primaire figure au plan d’action de sensibilisation de la Bouée pour la prochaine année. Parmi les commentaires reçus des participants aux ateliers, Cynthia mentionne d’ailleurs l’importance de prévenir un comportement violent avant même qu’il ne se manifeste à l’adolescence.



Intervenante jeunesse tant en hébergement qu’en services externes, Mélanie Tousignant oeuvre auprès des enfants (5 ans et plus) et des ados issus d’un foyer violent. Offertes sur une base volontaire, les rencontres individuelles ont lieu là où le jeune se sent le mieux. «Ça peut être dans un parc ou même dans un restaurant. L’important c’est de créer un lien de proximité. Je parle le même langage qu’eux. Et avec les plus jeunes, j’utilise beaucoup le jeu», partage celle dont les interventions sont personnalisées en fonction de chaque réalité. Ceux qui présentent un comportement plus agressif seront notamment sensibilisés aux impacts de la violence et incités à mettre en action des outils adaptés pour eux. D’autres, plus renfermés sur eux-mêmes et vulnérables à l’intimidation, auront besoin d’apprendre à gérer leur anxiété, à développer leur estime, à exprimer des émotions refoulées… «Il y a beaucoup de façons de faire différentes; ça dépend vraiment de la situation», partage Mélanie.