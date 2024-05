Un souper lucratif pour le projet HASM - Claudia Collard : Actualités Communauté

Frédéric Poulin (propriétaire de La Source Gourmande), Yves Nadeau (administrateur HASM), Sophie Boulanger (chargée de projet chez Habitations populaires du Québec), Marie-Hélène Gagné (administratrice HASM), Mario Morin (administrateur HASM) et Michel Poulin (encanteur). Absents de la photo: Alexandre Girard et Jean-Paul Fontaine, tous deux administrateurs d’HASM. Au montant inscrit sur le chèque s’ajoutent des contributions supplémentaires, portant le total à 45 000$. (Photo: Marilène Lucas de Fluophoto)

La 3e édition du Souper Homard de La Source Gourmande de Saint-Romain a permis d’amasser une somme de 45 000$ pour Habitation adaptée et supervisée Mégantic (HASM), tout en donnant une bonne visibilité au projet dont la concrétisation est souhaitée pour le printemps 2026.



Quelque 300 personnes ont pris part à l’événement bénéfice du 18 mai, comprenant un souper suivi d’un encan. Sous l’invitation de Frédéric Poulin, propriétaire du Complexe La Source, Mario Morin en a accepté la présidence d’honneur à titre personnel. Son choix s’est arrêté sur deux causes, dont le département de pédiatrie du CHUS de l’Estrie, pour lequel un montant de 7000$ a pu être versé. «Mon petit-fils a été malade et, à l’époque, il a été hospitalisé plus de 100 jours, a subi plusieurs opérations et a reçu des soins extraordinaires», a adressé M. Morin.



Administrateur pour HASM, il a également voulu qu’une bonne part des sommes recueillies soit remise au projet de construction de logements destinés à une clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. «L’objectif est de leur offrir la qualité de vie à laquelle ils ont droit eux aussi», a transmis Mario Morin.



Ce dernier a mentionné de nombreux collaborateurs au projet, tant en termes de services que sur le plan financier. Parmi ceux-ci, M. Morin a notamment cité la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, le gouvernement du Québec, Desjardins, la Ville de Lac-Mégantic, le CIUSS de l’Estrie et le député Luc Berthold. Le groupe de ressources techniques Les habitations populaires, situé à Trois-Rivières, a par ailleurs œuvré au montage du projet et la firme d’architectes Kavas à la réalisation d’esquisses.