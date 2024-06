D’importants travaux au CSSS Le Granit - Rémi Tremblay : Actualités Santé

Des travaux pour 3,2 M$ au CSSS du Granit, à Lac-Mégantic, n’affecteront pas les activités régulières à l’intérieur de la bâtisse avant l’automne. (Photo Rémi Tremblay)

Des travaux inscrits au permis pour un montant de 3 238 453$ au Centre de santé du Granit, rue Laval, font grimper à 13 979 363$ les nouvelles valeurs ajoutées au rôle pour les cinq premiers mois de l’année 2024. Et pour une rare fois, chaque fiche statistique mensuelle, de janvier à mai, dépasse le million de dollars de travaux projetés. En mai, 98 permis de construction et de rénovation ont été délivrés, ce qui porte déjà leur nombre à 244.



Les travaux au CSSS du Granit n’affectent pas les usagers et le personnel, du moins pas au cours de l’été. «Nous procédons actuellement au remplacement des systèmes de ventilation de chauffage et de climatisation du bloc opératoire et des secteurs connexes, décrit le service des relations médias du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour le moment, nous travaillons principalement dans les salles mécaniques et aucun impact n’est ressenti pour les usagers et le personnel. Plus tard cet automne, des travaux seront effectués dans le bloc opératoire dans les périodes où ce dernier est fermé, soit les soirs et les fins de semaine.»