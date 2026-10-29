Volume 97 no 42 - 30 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Jour du souvenir : une parade pas comme les autres

Denis Lord
Denis Lord 29 octobre 2026
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Jour du souvenir : une parade pas comme les autres - Denis Lord : Actualités

Camille Duchesne et Koraly Gosselin, du Corps de cadets 1937 Mégantic, participent à la vente de coquelicots avec Jean Lafond. Les adolescentes concèdent avoir encore à saisir le sens profond du Jour du Souvenir.

Le défilé du ­Jour du ­Souvenir soulignera de manière particulière le 80e anniversaire de la filiale 136 de la ­Légion royale canadienne, celle de ­Lac-Mégantic.


Le 7 novembre prochain, explique l’­ex-adjudant-chef ­Jean Lafond, au parc des Vétérans, une plaque commémorative en l'honneur des vétérans des guerres de Corée, des Balkans et de l'Afghanistan sera dévoilée.

Le départ se fera de la Légion, sur la rue Milette. Après avoir emprunté la rue Frontenac, le boulevard Stearns et le boulevard des Vétérans, le défilé se terminera au monument du parc des Vétérans.

« ­Depuis quelque temps, plus ça va, plus la parade grandit en participants et en spectateurs », affirme M. Lafond, qui a servi durant 39 ans.

­Lui-même y participera, tout comme les cadettes ­Camille ­Duchesne et ­Koraly ­Bilodeau, du ­Corps de cadets 1937 ­Mégantic qui l’accompagnaient pour la vente de coquelicots le 2 octobre dernier.

Des fonds pour les vétérans

Les coquelicots seront vendus dans différents commerces de la région jusqu’au 11 novembre prochain.

« ­Tous les fonds vont en fiducie, explique M. Lafond. Ils ne sont utilisés que pour aider les vétérans. Si un vétéran a besoin de quoi que ce soit, de l’argent pour se rendre à un ­rendez-vous médical à ­Sherbrooke, peu importe, il fait la demande à la filiale 136, ici, à ­Mégantic. Si sa demande est approuvée, il recevra un montant pour subvenir à ses besoins. »

Selon les informations fournies par M. Lafond, la ­Légion de ­Mégantic regrouperait quelque 75 vétérans.

L’ancien ­adjudant-chef a commencé sa carrière dans les ­Forces de l’air, à la base de ­Portage-la-Prairie (Manitoba), comme technicien en approvisionnement dans la logistique. Ses 15 dernières années ont été dans les forces spéciales.

En tout, il a été déployé trois fois en ­Bosnie, en plus d’avoir fait un tour en ­Afghanistan.

Il concède avoir vu des choses difficiles lors de ses années de service.

Une façon d’être

« J’ai été un des chanceux à avoir fait des missions et à être revenu avec tous ses membres et toute sa tête, reconnaît ­Jean ­Lafond. Je suis très, très, très chanceux, très reconnaissant d’être ici aujourd’hui et d’être comme je suis, sans quelconque traumatisme. »

Il affirme n’avoir jamais regretté d’être entré dans l’armée, qu’il reprendrait le même chemin si tout était à recommencer.

« ­Le monde militaire, ce n’est pas un emploi. C’est une façon d’être, de vivre. C’est dans notre sang, puis on fait ce qu’on a à faire. […] C’est plate à dire, mais lorsqu’on joint les ­Forces armées canadiennes, on signe comme quoi on est prêt à décéder pour notre pays. »

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