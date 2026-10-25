Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur - Adèle St-Jacques : Sports

Actualités
Billet
Clin d'oeil
Culture
Entreprise Innovation
Opinion
Sports
Catherine Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
L’attaquante de pointe de Lac-Mégantic est revenue des Championnats canadiens avec une médaille d’argent. (Photo Courtoisie - Digital Sport Média)
La joueuse de soccer Catherine Lessard a remporté l’argent aux Championnats canadiens U15 qui se sont déroulés du 6 au 12 octobre dernier, en Colombie-Britannique.
Si Catherine est la première Méganticoise à se rendre à un championnat canadien de soccer, il s’agissait également de la première fois qu’une formation du Mistral représentait la province lors de cette prestigieuse compétition.
Une saison quasi parfaiteC’est grâce à son parcours exceptionnel durant la campagne 2026 que le Mistral a pu se rendre en Colombie-Britannique afin de croiser le fer contre les meilleures équipes au pays. « Dans notre saison régulière, on a gagné tous nos matchs, sauf un », annonce fièrement l’attaquante.
Mentionnons qu’en plus d’être la deuxième meilleure buteuse de la ligue en saison régulière, la Méganticoise a également réussi à ressortir du lot lors du Championnat canadien. L’athlète de 15 ans a notamment marqué un but lors du quart de finale contre Langley United SA, ainsi que le premier but de la demi-finale face à l’Inter Halifax SC.
Les performances remarquables de l’équipe sherbrookoise permettront au Mistral U15 d’accéder pour la première fois de son histoire à la Première ligue de soccer juvénile du Québec (PLSJQ) la saison prochaine. Cette évolution ouvrira de nouvelles portes aux athlètes de la formation.
« Mon prochain objectif serait d’entrer dans Équipe Québec », confie justement Catherine Lessard.
« Grâce à ma participation aux Jeux du Québec en 2025, j’avais déjà été invitée une première fois au camp de sélection à l’automne dernier. J’avais été l’une des dernières joueuses coupées. Si tout se passe bien cette saison, puisque l’on jouera dans la plus grande catégorie accessible à notre âge au Québec, je devrais de nouveau être invitée au camp de sélection l’automne prochain », explique-t-elle, remplie d’espoir.
Bien qu’elle avoue son ambition d’évoluer un jour chez les pros, Catherine s’efforce de ne pas trop se projeter en tentant de visualiser son parcours une étape à la fois.
« J’aimerais d’abord pouvoir jouer au niveau collégial et universitaire », indique par exemple l’adolescente, qui réussit visiblement très bien à garder les deux pieds sur terre.
Une parenthèse en EspagneParallèlement à ses exploits réalisés avec le Mistral, la Méganticoise représentera pour une deuxième année consécutive l’Amérique du Nord lors de la Surf Cup International, un tournoi de soccer international ayant lieu au mois d’avril pour la jeunesse de haut niveau.
Pour joindre cette équipe, Catherine a participé à un camp d’été à Rosemère organisé par Kaptiva Sports et le Real Madrid en 2024.
Ressortant du lot, la jeune joueuse a été sélectionnée pour participer au Real Madrid Foundation World Challenge, soit une compétition internationale majeure pour le soccer jeunesse qui se déroule directement dans les installations officielles du club en Espagne.
Impressionnés par sa performance lors de ce premier événement en Espagne, des recruteurs l’ont invitée à poursuivre son expérience à la Surf Cup International.
Une sportive dans l’âmeEn plus de monter deux fois par semaine à Sherbrooke pour le Mistral, Catherine joue aussi au basketball ainsi qu’au flag-football pour les Béliers de la polyvalente Montignac.
L’athlète avait également joué au futsal pour les Béliers ainsi qu’au soccer pour le club de la région de Mégantic (Le Galaxie) avant de rejoindre les rangs de la formation sherbrookoise.
Celle-ci se rappelle d’ailleurs que c’est grâce à son entraîneur de soccer Étienne Lachapelle qu’elle avait pu participer aux sélections des Jeux du Québec et ainsi intégrer l’équipe, la menant du même coup à joindre la famille du Mistral.
À lire aussi
0 commentaire
Notice: Trying to get property 'first_name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 285
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 286
Notice: Trying to get property 'id_subscriber' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 287
- Le Sauro l’emporte sur le Dynamik
- Catherine Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
- Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic
- Le Sauro empoche une première victoire
- Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
- Oktoberfest, des bénéfices partagés
- Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire
-
Lettre ouverte : Madame Diab, le sort d’une famille est entre vos mains
26 août 2026
-
Noces-talgie
12 août 2026
-
L’obstétrique au Granit : des promesses ne suffisent plus
24 juin 2026
{text}