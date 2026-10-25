Volume 97 no 41 - 23 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 25 octobre 2026
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Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur - Adèle St-Jacques : Sports

L’attaquante de pointe de Lac-Mégantic est revenue des Championnats canadiens avec une médaille d’argent. (Photo Courtoisie - Digital Sport Média)

La joueuse de soccer ­Catherine ­Lessard a remporté l’argent aux ­Championnats canadiens ­U15 qui se sont déroulés du 6 au 12 octobre dernier, en ­Colombie-Britannique.


« C’était vraiment cool, l’ambiance était incroyable ! » partage l’athlète de ­Lac-Mégantic, qui évolue comme attaquante pour l’équipe féminine ­U15 ­LDP du ­CS ­Mistral de ­Sherbrooke.

Si ­Catherine est la première ­Méganticoise à se rendre à un championnat canadien de soccer, il s’agissait également de la première fois qu’une formation du ­Mistral représentait la province lors de cette prestigieuse compétition.

Une saison quasi parfaite

C’est grâce à son parcours exceptionnel durant la campagne 2026 que le ­Mistral a pu se rendre en ­Colombie-Britannique afin de croiser le fer contre les meilleures équipes au pays. « ­Dans notre saison régulière, on a gagné tous nos matchs, sauf un », annonce fièrement l’attaquante.

Mentionnons qu’en plus d’être la deuxième meilleure buteuse de la ligue en saison régulière, la ­Méganticoise a également réussi à ressortir du lot lors du ­Championnat canadien. L’athlète de 15 ans a notamment marqué un but lors du quart de finale contre ­Langley ­United ­SA, ainsi que le premier but de la ­demi-finale face à l’Inter ­Halifax ­SC.

Les performances remarquables de l’équipe sherbrookoise permettront au ­Mistral ­U15 d’accéder pour la première fois de son histoire à la ­Première ligue de soccer juvénile du ­Québec (PLSJQ) la saison prochaine. Cette évolution ouvrira de nouvelles portes aux athlètes de la formation.

« ­Mon prochain objectif serait d’entrer dans Équipe ­Québec », confie justement ­Catherine ­Lessard.

« ­Grâce à ma participation aux ­Jeux du ­Québec en 2025, j’avais déjà été invitée une première fois au camp de sélection à l’automne dernier. J’avais été l’une des dernières joueuses coupées. Si tout se passe bien cette saison, puisque l’on jouera dans la plus grande catégorie accessible à notre âge au ­Québec, je devrais de nouveau être invitée au camp de sélection l’automne prochain », ­explique-t-elle, remplie d’espoir.

Bien qu’elle avoue son ambition d’évoluer un jour chez les pros, ­Catherine s’efforce de ne pas trop se projeter en tentant de visualiser son parcours une étape à la fois.

« J’aimerais d’abord pouvoir jouer au niveau collégial et universitaire », indique par exemple l’adolescente, qui réussit visiblement très bien à garder les deux pieds sur terre.

Une parenthèse en ­Espagne

Parallèlement à ses exploits réalisés avec le ­Mistral, la ­Méganticoise représentera pour une deuxième année consécutive l’Amérique du ­Nord lors de la ­Surf ­Cup ­International, un tournoi de soccer international ayant lieu au mois d’avril pour la jeunesse de haut niveau.

Pour joindre cette équipe, ­Catherine a participé à un camp d’été à ­Rosemère organisé par ­Kaptiva ­Sports et le ­Real ­Madrid en 2024.

Ressortant du lot, la jeune joueuse a été sélectionnée pour participer au ­Real ­Madrid ­Foundation ­World ­Challenge, soit une compétition internationale majeure pour le soccer jeunesse qui se déroule directement dans les installations officielles du club en ­Espagne.

Impressionnés par sa performance lors de ce premier événement en ­Espagne, des recruteurs l’ont invitée à poursuivre son expérience à la ­Surf ­Cup ­International.

Une sportive dans l’âme

En plus de monter deux fois par semaine à ­Sherbrooke pour le ­Mistral, ­Catherine joue aussi au basketball ainsi qu’au ­flag-football pour les ­Béliers de la polyvalente ­Montignac.

L’athlète avait également joué au futsal pour les ­Béliers ainsi qu’au soccer pour le club de la région de ­Mégantic (Le ­Galaxie) avant de rejoindre les rangs de la formation sherbrookoise.

­Celle-ci se rappelle d’ailleurs que c’est grâce à son entraîneur de soccer Étienne ­Lachapelle qu’elle avait pu participer aux sélections des ­Jeux du ­Québec et ainsi intégrer l’équipe, la menant du même coup à joindre la famille du ­Mistral.

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