Le Sauro l’emporte sur le Dynamik - Adèle St-Jacques : Sports

L’équipe du Sauro senior est sortie victorieuse d’un match très serré contre le Dynamik Service agricole de Coaticook, disputé au Centre récréatif Gérard-Couillard le vendredi 16 octobre dernier.

Le tableau affichait un pointage de 9 à 8 à la toute fin de cette confrontation particulièrement offensive, qui s’est étirée jusqu’en prolongation.

Les joueurs du Sauro sont entrés au vestiaire avec une avance de 3 à 2 puis de 7 à 5 après les deux premières périodes. Leurs adversaires ne se sont toutefois pas laissé abattre et ont réussi à revenir en force et rattraper l’entièreté du retard qu’ils avaient accumulé.

Le numéro 27 de l’équipe méganticoise, Antoine Savard, a toutefois rapidement trouvé le fond du filet lors de la période de prolongation, marquant le but décisif à 1 min 25 de jeu.

Mis à part Antoine Savard – qui a remporté la deuxième étoile du match – deux joueurs du Dynamik se sont particulièrement démarqué.

Vincent Cloutier a effectivement complété un tour du chapeau en tout début de deuxième période, chaque fois assisté par son coéquipier Nathan Hardy. Ces deux joueurs ont respectivement reçu la première et la troisième étoile du match.

Rappelons que c’est contre cette équipe que le Sauro a remporté la finale de la LRH la saison dernière. Un septième match avait été nécessaire entre les deux rivaux pour clore la saison.

Le prochain match de l’équipe méganticoise aura lieu au Centre sportif Mégantic le vendredi 23 octobre prochain, à 20 h 30. La troupe d’Alain Bisson affrontera le DLC de La Guadeloupe.