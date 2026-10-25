Volume 97 no 41 - 23 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Confidences chez une coiffeuse

Denis Lord
Denis Lord 25 octobre 2026
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Confidences chez une coiffeuse - Denis Lord : Culture

La distribution de Fleurs d’acier, avec le metteur en scène Alain Zouvi, à l’avant-plan et, derrière, le producteur Jean-Bernard Hébert. (Photo Courtoisie - Joe Alvoeiro)

Avec ­Fleurs d’acier, c’est tout autant une pièce légendaire que des comédiennes renommées qui fouleront la scène de la polyvalente ­Montignac, le 29 octobre prochain.


Écrite par l’américain ­Robert ­Harling, ­Steel magnolias a été montée pour une première fois à ­New ­York en 1987, pour ensuite être jouée, entre autres, en ­France, en ­Australie, au ­Japon et en ­Pologne. Dès 1989, on en faisait un film, avec notamment ­Julia ­Roberts et ­Dolly ­Parton.

En français, que ce soit sur scène ou à l’écran, la pièce a été titrée ­Fleurs d’aciers, ­Potins de femmes, ­Passions tourmentées ou encore ­Coiffure et confidences.

C’est justement dans un salon de coiffure que se retrouvent les personnages féminins de l’histoire, de tous âges et conditions, où elles se découvrent, se confient et s’appuient.

Des comédiennes extraordinaires

Le metteur en scène, ­Alain ­Zouvi, s’amuse en concédant qu’il œuvre actuellement dans les productions genrées.

Effectivement, côté cour, il signe 12 hommes en colère, avec une distribution uniformément masculine, alors que côté jardin, le casting de ­Fleurs d’acier est strictement féminin, à l’instar d’une de ses précédentes productions, ­Huit femmes. Louise ­Deschatelets, ­Myriam ­Poirier et ­Josée ­Beaulieu faisaient d’ailleurs partie de cette dernière pièce, et elles rejoignent aujourd’hui ­Flavie ­Bourgeois, ­Louise ­Cardinal et ­Nathalie ­Mallette.

« C’est super agréable, commente M. Zouvi. Ce sont des comédiennes extraordinaires de plusieurs générations. Elles sont inspirées par le texte, par la construction de l’histoire. »

Toujours d’actualité

Si le texte original est quasiment quadragénaire et que, dans sa traduction, le dramaturge ­Michel ­Tremblay situe l’action dans les années 80 à ­Iberville, avec une esthétique conséquente, le propos de ­Robert ­Harling est toujours d’actualité, selon ­Alain ­Zouvi.

« C’est toujours pertinent, ­considère-t-il, parce que ce sont des émotions partagées, du plaisir, des moments cocasses, des difficultés et ce grand malheur aussi. »

Les innombrables adaptions précédentes de ­Fleurs d’acier, une pièce de deux heures, ne constituent ni un défi ni une base de création pour le metteur en scène, pas plus que les versions cinématographiques.

« J’ai vu le film il y a longtemps, je me souvenais de certaines choses, précise ­Alain ­Zouvi, mais je ne me base pas sur ça. C’est une redécouverte du texte. Je me laisse inspirer par le texte de ­Harling, qui est très très fort, et par l’adaptation de ­Michel ­Tremblay, qui l’est tout autant. »

L’interprétation des comédiennes lui donne également des idées.

« ­Je suis un buvard, s’­esclaffe-t-il. Je m’imbibe des émotions des gens pour les transposer et les emmener au public. Mon souci, c’est de ne jamais faire un spectacle de la mise en scène. Ce que je veux, c’est que le public se laisse raconter une histoire, qu’il rit, qu’il pleure, qu’il soit transporté et qu’il oublie sa vie de tous les jours. »

Alain ­Zouvi ne sera pas à ­Lac-Mégantic pour la représentation des ­Fleurs d’acier ; il peaufine actuellement la mise en scène d’Orphée aux enfers pour l’Opéra bouffe du ­Québec.

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